İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek dönemde atılabilecek adımları ele aldı. Ekonomiden enerjiye, savunma sanayiinden ulaştırmaya kadar birçok başlıkta iş birliğinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi konusunda ortak irade bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, ayrıca Türk dünyasının geleceğine yönelik hedeflere dikkat çekerek, “önümüzdeki dönemi Türk dünyası 100 yılı yapma” vizyonunu vurguladı.

Erdoğan, Kazakistan’da yapılan anayasa referandumu ve ülkenin milli günleri dolayısıyla Kazak halkına tebriklerini de iletti.

Görüşmelere Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Binali Yıldırım da katıldı.

Toplantının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıyacak yeni adımlara zemin hazırlaması bekleniyor.