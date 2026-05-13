Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, yaş çay fiyatıyla birlikte kuru çay fiyatlarının da aynı dönemde açıklanmasının sektör açısından önemli olduğunu belirtti. Çakıroğlu, bu adımın özellikle özel sektörün yaş çay alımlarında daha öngörülebilir ve istikrarlı hareket etmesini sağlayacağını ifade etti.

Doğu Karadeniz’de binlerce ailenin geçim kaynağı olan çay tarımında yalnızca üreticinin değil, sanayicinin de korunması gerektiğini vurgulayan Çakıroğlu, sektörün sürdürülebilirliği için denetim mekanizmasının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çakıroğlu, piyasadaki istikrarın sağlanabilmesi için üretimden ticarete kadar tüm süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesinin kritik olduğunu belirterek, “Çay üreticisinin emeğinin karşılığını alabilmesi sadece yaş çay fiyatına bağlı değil. Özel sektörün de ayakta kalması gerekiyor” dedi.

Sektör temsilcileri, yaş çay maliyetlerindeki yükselişin kuru çay fiyatlarına da yansımasının kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyor.