Yeni düzenlemeyle birlikte istisna uygulamalarının daraltılması ve açık ihale usulünün daha geniş bir alana yayılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Orta Vadeli Program kapsamında yürütülen reform çalışmalarıyla kamu ihale mevzuatının Avrupa Birliği standartları başta olmak üzere uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin temel amacının ise kamu alımlarında şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik ve fırsat eşitliğini artırmak olduğu ifade ediliyor.

Bakan Şimşek, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği yanıtlarda, hazırlanan kanun taslağıyla kamu alım süreçlerinin tamamen dijital ortama taşınacağını ve denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini vurguladı. Ayrıca sürdürülebilirlik ve yenilikçiliği destekleyen bir satın alma yapısının da sisteme entegre edileceği belirtildi.

Reform kapsamında özellikle “acil durum” gerekçesiyle sık kullanılan doğrudan temin yönteminin yeniden düzenleneceği, bu alanın daha sıkı kurallara bağlanacağı ve açık ihale usulünün temel yöntem haline getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye’nin cari işlemler hesabına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, mart ayında 9,67 milyar dolarlık açık verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın ise 39,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Şimşek, nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte cari açığın gerilemesini beklediklerini belirterek, enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisine rağmen açığın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ifade etti. Ayrıca cari açıktaki artışın geçici olduğunu ve ekonomik programla birlikte makroekonomik temellerin güçlendiğini vurguladı.