86 milyon 92 bin 168 kişilik ülke nüfusunda genç sayısı 12 milyon 708 bin 348 olarak kaydedildi.

Veriler, genç nüfus oranının uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürdüğünü ortaya koyarken, 1950 yılında yüzde 20,8 olan genç nüfus oranının 2025’te belirgin şekilde gerilediği dikkat çekti.

Şırnak zirvede, Balıkesir en düşükte

Genç nüfus oranının iller bazındaki dağılımında Şırnak yüzde 20,4 ile ilk sırada yer aldı. Şırnak’ı Hakkari ve Siirt izlerken, en düşük oran yüzde 11,7 ile Balıkesir’de görüldü. Ordu ve Muğla da genç nüfus oranının düşük olduğu iller arasında yer aldı.

Avrupa ortalamasının üzerinde, dünya ortalamasının altında

Türkiye’nin genç nüfus oranı, yüzde 10,7 seviyesindeki Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde kalırken, yüzde 15,6 olan dünya ortalamasının ise bir miktar altında gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonları düşüşe işaret ediyor

TÜİK’in projeksiyonlarına göre mevcut demografik eğilimin sürmesi halinde genç nüfus oranının 2030’da yüzde 14,8 seviyesinde kalması, 2040’tan itibaren ise kademeli olarak düşmesi bekleniyor. 2100 yılına gelindiğinde bu oranın senaryolara göre yüzde 7 ila 11 bandına gerileyeceği öngörülüyor.

Gençlerin büyük kısmı eğitim ve hizmet sektöründe

Genç nüfus içinde en büyük göç hareketliliğinin eğitim amacıyla gerçekleştiği belirtilirken, 2024 yılında 15-24 yaş grubunda yüz binlerce gencin eğitim için şehir değiştirdiği kaydedildi.

İstihdam edilen gençlerin yüzde 57,9’u hizmet sektöründe çalışırken, sanayi sektörü yüzde 30,5, tarım ise yüzde 11,6 pay aldı.

İşsizlik düşse de NEET oranı yükseldi

Genç işsizlik oranı 2025 itibarıyla yüzde 15,3’e gerilerken, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 23,3’e yükseldi. Bu durum, gençlerin işgücü piyasasına katılımında yapısal sorunların sürdüğüne işaret etti.

Yapay zeka kullanımı yüzde 40’a yaklaştı

Gençler arasında üretken yapay zeka kullanım oranı yüzde 39,4 olarak ölçüldü. Kullanımın büyük kısmı kişisel amaçlı olurken, eğitim ve iş hayatında kullanım oranları da dikkat çekti.

Gençler memnun ama kırılganlıklar sürüyor

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 54,4’ü kendini mutlu hissederken, sağlık en önemli mutluluk kaynağı olarak öne çıktı. Öte yandan genç kadınların psikolojik ve dijital şiddete daha fazla maruz kalması dikkat çeken bulgular arasında yer aldı.