TÜGŞAV tarafından yapılan açıklamada, Ezhel’in geçmişte bölücü terör örgütüne destek içerikli paylaşımlarla anıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından elde ettiği tazminat miktarını vakfımıza bağışlamıştır. Ancak, kamuoyunda terör örgütlerine sempatiyle yaklaştığına dair ciddi ithamlarla anılan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi yasaklanan şahıstan herhangi bir bağış ya da yardım kabul etmemiz mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

TÜGŞAV, söz konusu bağışın ertesi sabah sanatçının hesabına iade edileceğini belirtti. Açıklamanın sonunda ise dikkat çekici bir not yer aldı: “Ola ki bir gün hakkında ortaya atılan iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ayak basma hakkı elde ederse, bağışını bizzat teslim etmesi için kendisini vakfımıza bekleriz.”

Vakıf ayrıca açıklamasında Ezhel’in geçmişte sosyal medya üzerinden yaptığı ve kamuoyunda tepki çeken bazı paylaşımları da yeniden gündeme taşıdı.

Ezhel cephesinden konuya ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar TÜGŞAV’ın duruşunu takdir ederken, bazıları ise sanatçıların yardım ve desteğinin reddedilmesini eleştirdi.