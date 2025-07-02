“Temsilcilerim bugün İsrailli yetkililerle Gazze konusunda uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti” diyen Trump, bu sürenin kalıcı barışın sağlanması adına kritik bir dönem olacağını ifade etti.

Trump açıklamasında ayrıca, Katar ve Mısır'ın sürecin diplomatik tarafında aktif rol üstleneceğini belirtti. “Barış için yoğun çaba harcayan Katar ve Mısır, bu anlaşmanın şekillenmesinde kilit rol oynayacak. Nihai teklif onların öncülüğünde sunulacak” dedi.

Trump, Hamas’a da çağrıda bulunarak, “Bu teklif Orta Doğu’nun istikrarı için büyük bir fırsat. Hamas umarım bunu reddetmez, çünkü başka bir seçenek daha iyi değil; sadece daha kötü olacak” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonların yol açtığı yıkım ve sivil kayıplar dünya kamuoyunda tepkilere neden olurken, Trump’ın bu açıklaması bölgede gerilimin düşmesi adına yeni bir diplomatik pencere açabilir. Ancak ateşkesin hayata geçip geçmeyeceği, Hamas’ın ve diğer aktörlerin bu teklife vereceği yanıta bağlı.