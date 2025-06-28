Kongo ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen törende konuşan Trump, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti. "Bu korkunç duruma kayıtsız kalamayız" diyen ABD Başkanı, sürece doğrudan müdahil olduklarını vurguladı.

"İnsani bir görev hissediyoruz"

Trump, Gazze’ye yapılan yardımlar konusunda ABD’nin öne çıktığını belirterek, "Oraya ciddi miktarda para, gıda ve insani yardım gönderiyoruz. Aslında bu işe karışmamamız gerekirdi ama insanlar ölüyor. Bu nedenle karışıyoruz" ifadelerini kullandı. Yardımların bir kısmının kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edildiğini dile getirse de, artık daha etkin bir sistem kurduklarını sözlerine ekledi.

"Yardım yükünü yalnızca biz taşımamalıyız"

Gazze’deki insanların bir öğün yemek için saatlerce beklediğine dikkat çeken Trump, uluslararası topluma da çağrıda bulundu: "Biz elimizden geleni yapıyoruz ama diğer ülkeler bu konuda yeterince sorumluluk almıyor. Bu sadece Amerika’nın taşıyabileceği bir yük değil. Gazze için çalışıyoruz ve bu sorunun çözümü için küresel destek şart."

Trump, Gazze’deki duruma dair umutlu olduklarını belirtirken, ateşkesin sağlanması için sürdürülen diplomatik temasların sonuç vermeye yakın olduğunu dile getirdi. ABD’nin insani yardım konusundaki kararlılığının altını çizen Trump, sürecin barışla sonuçlanması için uluslararası dayanışmanın şart olduğunu vurguladı.