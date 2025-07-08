Trump yönetiminin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe koyacağı yeni tarifelere ilişkin karar, başta müttefik ülkeler olmak üzere dünya genelinde tepkiyle karşılandı. Uluslararası ticaret camiası, Washington’dan gelen bu adımı "belirsizlikleri artıran bir hamle" olarak değerlendirirken, bazı ülkeler müzakerelere hız verirken bazıları da karşı tedbir sinyali verdi.

AB’den Sert Mesaj: “Karşı Adım Atmaya Hazırız”

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu:

“ABD ile adil bir ticaret anlaşmasına ulaşamazsak, AB karşı tedbirler almaya hazırdır.”

Tarifelerin, ihracat odaklı ekonomisiyle dikkat çeken Almanya üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturabileceği belirtiliyor. 2024 yılında ABD-Almanya ticaret hacmi 253 milyar euroyu bulmuştu.

Asya’da Diploması Trafiği Yoğunlaştı

Yeni tarifeler listesinde yüzde 25’lik orana tabi tutulan Güney Kore ve Japonya, diplomasi trafiğini hızlandırdı. Güney Kore Sanayi Bakanlığı, ABD ile yürütülen müzakerelerin kalan sürede yoğunlaştırılacağını açıklarken, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba liderliğinde acil bir çalışma grubu oluşturulacağı duyuruldu. Japon yetkililer, Trump’ın kararını “süre uzatımı” olarak değerlendirerek, diyaloğun süreceğini vurguladı.

Afrika ve Güneydoğu Asya Cephesinden Tepkiler

Tarifelerin yüzde 30’a ulaşacağı belirtilen Güney Afrika’dan da eleştiri geldi. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin kararının “gerekçesiz” olduğunu vurgulayarak, ithal ABD ürünlerinin büyük kısmının zaten sıfır gümrükle ülkeye girdiğini hatırlattı.

Öte yandan, yüzde 36’lık tarife tehdidiyle karşı karşıya kalan Tayland, 27 milyar dolarlık bir ihracat daralması yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kamboçya ise daha önce yüzde 49 olarak açıklanan tarife oranının yüzde 36’ya indirilmesini memnuniyetle karşılarken, yeni indirimler için baskı yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

BM Yetkilisi Uyardı: “Muazzam Bir Fırtına Yaklaşıyor”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Genel Müdürü Pamela Coke-Hamilton, Trump’ın tarife takvimini "belirsizliği uzatan bir hamle" olarak tanımladı. Kalkınma yardımlarında beklenen büyük kesintilerle birlikte, gelişmekte olan ülkelerin çifte bir ekonomik şokla karşı karşıya kalabileceğini belirten Coke-Hamilton,

“G7 ülkelerinin gelecek yıl yardımları yüzde 28 azaltması bekleniyor. Bu, son 50 yılın en büyük yardım kesintisi olur”

dedi ve süreci "muazzam bir fırtına" olarak niteledi.

Tarifelerle En Fazla Karşılaşacak Ülkeler

Trump’ın açıklamasına göre 1 Ağustos itibarıyla bazı ülkelere uygulanacak gümrük tarifeleri şöyle:

Yüzde 25 : Japonya, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Tunus

Yüzde 30 : Bosna Hersek

Yüzde 32 : Endonezya

Yüzde 35 : Sırbistan, Bangladeş

Yüzde 36 : Kamboçya, Tayland

Yüzde 40: Laos, Myanmar Aktif Bank'tan Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Önemli Destek İçeriği Görüntüle

Trump, bu ülkelerin liderlerine gönderdiği mektupların kopyalarını kendi sosyal medya platformunda paylaşırken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt bu hafta içinde yeni mektupların gönderileceğini açıkladı.

Sonuç: Ticaret Savaşları Yeni Bir Safhaya mı Giriyor?

Uzmanlar, Trump’ın bu adımını 2025 sonbaharındaki seçim atmosferine yönelik bir stratejik hamle olarak değerlendiriyor. Ancak bu hamle, özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde sert ekonomik etkilere yol açabilir. Şimdi gözler, ABD ile etkilenen ülkeler arasında yürütülecek müzakerelerin sonucunda yeni bir uzlaşı zemini oluşturulup oluşturulamayacağına çevrildi. Aksi takdirde, küresel ticarette tansiyonun daha da yükseleceği öngörülüyor.