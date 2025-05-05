2024 yılını yüzde 2,8’lik büyüme ile tamamlayan ve son çeyrekte yüzde 2,4’lük bir büyüme kaydeden ABD ekonomisi, bu yılın başında beklentilerin aksine küçülme sinyalleri verdi. En son 2022’nin ilk çeyreğinde daralan ABD ekonomisi, yaklaşık üç yıl sonra yeniden negatif büyüme ile karşı karşıya kaldı.

Ticaret savaşları etkisini gösterdi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaşanan ekonomik küçülmenin sürpriz olmadığını ifade ederek, “Aslında Amerikan ekonomisinin daralmaya gitmesi, Trump’ın başkanlığa yeniden seçilmesiyle birlikte beklenen bir durumdu,” dedi.

Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte ticaret savaşlarının hız kazandığını hatırlatan Ergezen, özellikle tarifeler yoluyla ithalat ve ihracatın zorlaştığını, bunun da küresel ticarette yavaşlamaya neden olduğunu belirtti. “Trump, ABD’yi yeniden büyük yapma iddiasıyla yola çıktı ancak uyguladığı politikalar ülke ekonomisinde daralmaya yol açtı,” değerlendirmesini yaptı.

Talep daraldı, üretim zorlaştı

Tüketici harcamalarındaki yavaşlama ve federal harcamalardaki düşüşün ekonomideki daralmayı hızlandırdığını söyleyen Ergezen, ithalata getirilen yüksek vergilerin birçok ürünün maliyetini artırdığını ve talebi baskıladığını kaydetti. Aynı zamanda karşı ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı tarifelerin de dış talebi düşürdüğünü vurguladı.

“Bu sadece talep yönlü bir sorun değil,” diyen Ergezen, arzın da azalmaya başladığını ve bunun resesyona giden süreci hızlandırdığını ifade etti.

Fed’in faiz indirimi masada olabilir

Ergezen, Çin ve Avrupa ekonomilerinde zaten yavaşlama sinyalleri alındığını ve bu nedenle merkez bankalarının faiz indirimine başladığını hatırlattı. Ancak Trump’ın politikalarının bu toparlanma sürecini geciktirdiğine dikkat çekerek, “İlave tarifeler nedeniyle faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi oluştu,” dedi.

Yine de ABD ekonomisindeki daralmanın, Fed’in faiz indirimine yönelmesine zemin hazırlayabileceğini belirten Ergezen, “Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin temelinde de bu var. Faizlerin düşmemesi ekonomik baskıyı artırıyor,” diye konuştu.

Küresel büyüme risk altında

Küresel ticaretteki yavaşlamanın dünya genelinde büyüme hızını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ergezen, enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü sürece faizlerin de yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu baskılasa da, tarifelerin tüketici fiyatlarını artırma riski taşıdığını ifade etti.