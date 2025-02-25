Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum

Bitcoin, son 24 saatte %4,5 değer kaybederek 91.678 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise %5’lik bir düşüşle 2.497 dolara geriledi. Kripto para piyasasının toplam değeri 2,93 trilyon dolara düşerken, Bitcoin’in piyasa değeri 1,81 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 301 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Özellikle kurumsal yatırımcıların tercih ettiği spot Bitcoin ETF’lerinde 357,8 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, spot Ether ETF’lerinden de 29,8 milyon dolarlık fon çıkışı gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Piyasa Duyarlılığı “Aşırı Korku” Bölgesine Geriledi

Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamalarının ardından kripto piyasasında yatırımcı duyarlılığı hızla bozuldu. Crypto Fear & Greed Index (Korku ve Açgözlülük Endeksi), 25 puana düşerek "Aşırı Korku" seviyesine geriledi. Önceki gün bu seviye 49 puan ile "Nötr" bölgesinde bulunuyordu.

Kripto analistleri, Bitcoin’in 91.000 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Son 90 gündür 91.000 ile 102.000 dolar arasında sıkışan Bitcoin, bu seviyeyi aşağı yönlü kırarsa düşüş trendinin hızlanabileceği tahmin ediliyor.

Trump’ın Açıklamaları ve Makroekonomik Belirsizlikler Kriptoyu Sarstı

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük tarifelerinin uygulanacağını vurgulaması, piyasalardaki belirsizliği artırdı. Bunun sonucunda, son 24 saatte 961,65 milyon dolarlık pozisyon likide edilirken, bunun 891,52 milyon doları uzun, 70,14 milyon doları ise kısa pozisyonlardan oluştu. En büyük kayıp, 277 milyon dolarlık likidasyon ile Bitcoin uzun pozisyonlarında yaşandı.

Teknik Analiz: Bitcoin ve Ethereum İçin Kritik Seviyeler

Bitcoin, 95.000 dolar seviyesini kaybetmesinin ardından 90.900 dolara kadar geriledi. Analistler, 90.796 dolar seviyesinin korunmasının kritik olduğunu belirtiyor. Eğer Bitcoin 92.225 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse, 94.248 dolar seviyesindeki direnç bölgesine doğru bir toparlanma yaşanabilir. Ancak, satış baskısının devam etmesi durumunda 89.000 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir.

Ethereum ise 2.600 doların altına inerek 2.460 dolara kadar düştü. 2.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması, Ethereum’un 2.600 dolara doğru toparlanmasını sağlayabilir. Ancak 2.500 doların altına kalıcı olarak inilmesi halinde, düşüş trendinin devam ederek 2.400 dolar seviyesine kadar sürebileceği belirtiliyor.

Altcoin Piyasasında Son Durum

Piyasalardaki genel düşüşten altcoinler de nasibini aldı. Solana (SOL) 136 dolara kadar düşerken, kritik destek noktası olarak görülen 135 dolar seviyesinin korunması önemli görülüyor. Eğer 135 doların altına düşerse, Solana’nın 120 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Öne çıkan altcoinler arasında Story (IP), son 24 saatte %25,72 yükselişle 5 dolara ulaşarak dikkat çekti. DeXe (DEXE) %4,36 artışla 19,35 dolardan işlem görürken, Hyperliquid (HYPE) %15,38, Sui (SUI) ise %15,42 değer kaybetti.

Nasdaq, HBAR ETF İçin Başvuruda Bulundu

ABD borsası Nasdaq, Hedera Network'ün yerel token'ı HBAR'ı içeren bir borsa yatırım fonu (ETF) listelemek için başvuruda bulundu. Bu adım, altcoin bazlı ETF'lerin artış gösterdiği bir dönemde geldi. SEC, Solana, Litecoin ve XRP gibi diğer kripto paralar için de ETF başvurularını değerlendiriyor.

Bloomberg Intelligence, XRP ETF’sinin onaylanma ihtimalini %65, Litecoin ETF’sinin %90 ve Solana ETF’sinin %70 olarak değerlendirirken, HBAR ETF’si için henüz bir tahminde bulunulmadı.