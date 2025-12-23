Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, kâr realizasyonu ve riskten kaçış eğiliminin etkisiyle yeni güne bir miktar düşüşle başladı. Son günlerde açıklanan enflasyon verilerinin yarattığı iyimserliğin ardından, yatırımcıların yıl sonu yaklaşırken pozisyon azaltma ve portföy dengeleme eğilimine yöneldiği görülüyor. Özellikle ABD ve Avrupa piyasalarında Noel tatili öncesinde işlem hacimlerinin gerilemesi, fiyat hareketlerinde volatilitenin her iki yönde de daha belirgin hissedilmesine neden oluyor. Enflasyon cephesinde son dönemde gelen olumlu veriler, para politikasında olası bir gevşeme sürecine yönelik beklentileri desteklese de yıl sonuna doğru artan nakde geçiş eğilimi kripto varlıklar üzerinde kısa vadeli baskı oluşturuyor. Strategy’nin dün 15-21 Aralık tarihleri arasında Bitcoin alımı yapmadığının duyuruması da piyasadaki satış baskısını artıran unsurlardan biri olduı. Söz konusu karar, kısa vadede baskı yaratsa da orta ve uzun vadede olumsuz olarak değerlendirilmiyor. Bu dönemde piyasanın yönü açısından makroekonomik verilerden ziyade, likidite koşulları ve risk algısının daha belirleyici olması bekleniyor.

Lider kripto para Bitcoin, yeni güne 87.096 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.949 dolardan işlem görürken, XRP 1,87 dolardan, Solana ise 124,21 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 148,19 milyon dolarlık çıkış görülürken, Ethereum ETF’leri 84,59 milyon dolarlık giriş kaydetti.

CFTC’de yeni dönem: Mike Selig başkanlık görevini devraldı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nda (CFTC) liderlik değişimi resmen gerçekleşti. Ocak ayından bu yana kurumun geçici başkanlığını yürüten Caroline Pham, pazartesi günü görevinden ayrıldı. Aynı gün Mike Selig, CFTC’nin 16’ncı başkanı olarak yemin ederek göreve başladı.

CFTC tarafından yapılan açıklamaya göre Selig, 27 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilmiş, 18 Aralık Perşembe günü ise Senato tarafından onaylanmıştı. Pham, Ağustos’tan bu yana kurumun tek komiseri olarak görev yapıyordu. Onun ayrılmasıyla birlikte Selig, şu an için CFTC’nin tek komiseri konumunda bulunuyor. Kripto varlıklara yakın duruşuyla bilinen Selig, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Görev Gücü’nde baş hukuk müşaviri olarak görev yapmıştı. Görev süresi Nisan 2029’da sona erecek olan yeni başkan, kripto ve blok zinciri gibi yenilikçi teknolojilerin gelişimini destekleyeceğini ve “yaptırım yoluyla düzenleme” anlayışından kaçınacağını daha önce dile getirmişti.

Göreve başlamasının ardından konuşan Selig, “Başkan Trump’ın bana duyduğu güven için minnettarım. CFTC’yi bu kritik dönemde yönetme fırsatı benim için büyük bir onur” dedi. Dijital varlıklara ilişkin piyasa yapısı düzenlemelerinin Kongre’den geçmeye hazırlandığını belirten Selig, ABD’nin “dünyanın kripto merkezi” olma yolunda önemli bir döneme girdiğini vurguladı. Beyaz Saray’ın kripto politikalarından sorumlu ismi David Sacks da Selig ile SEC Başkanı Paul Atkins’i “net ve açık düzenleyici çerçeveler oluşturacak bir rüya ekip” olarak tanımladı.

Gana, kripto varlıklar için düzenleyici dönemi başlattı

Gana, kripto varlık ticaretini resmen yasallaştırarak dijital varlık faaliyetlerini uzun süredir devam eden hukuki belirsizlikten çıkardı. Ülkede pazartesi günü parlamentodan geçen Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Yasası ile kripto alanına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturuldu.

Yeni yasaya göre dijital varlık faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişi ve kuruluşların, faaliyet alanlarına bağlı olarak Gana Merkez Bankası (BoG) veya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıt yaptırması gerekecek. BoG Başkanı Johnson Asiama, yasanın sektörde faaliyet gösterenlerin lisanslanması ve denetlenmesi için temel oluşturduğunu belirterek, bu alanın açık, hesap verebilir ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde düzenleneceğini ifade etti. Asiama, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada, yasanın kabul edilmesiyle birlikte kripto ticareti nedeniyle kimsenin tutuklanmayacağını söyledi. Yerel medya kuruluşu GhanaWeb’in aktardığına göre düzenleme, kripto faaliyetleriyle bağlantılı risklerin yönetilmesini amaçlıyor.

Akra merkezli dijital varlık şirketi Web3 Africa Group’un tahminlerine göre Gana’da Temmuz 2023–Haziran 2024 döneminde yaklaşık 3 milyar dolarlık kripto işlemi gerçekleştirildi. Ülkede yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 17’sinin kripto varlık kullandığı tahmin ediliyor. Gana, 2026 itibariyle ödemeler, ticaret finansmanı, döviz mutabakatı ve piyasa altyapısına odaklanarak sınır ötesi ticareti desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda altın destekli stablecoin’ler de dahil olmak üzere varlık teminatlı dijital mutabakat araçlarının incelenmesi planlanıyor.

ETHZilla, borçlarını ödemek için Ethereum satışı yaptı

Kripto hazine şirketi ETHZilla, piyasalardaki genel gerileme ortamında bir kısmı Ethereum olmak üzere dijital varlıklarını satarak mevcut dönüştürülebilir borçlarını ödemeye yöneldiğini açıkladı.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirime göre ETHZilla, token başına ortalama 3.068,69 dolardan 24.291 Ethereum satarak 74,5 milyon dolar gelir elde etti. Bu işlemin ardından şirketin bilançosunda yaklaşık 69.800 ETH kaldı. ETHZilla, elde edilen gelirin tamamının ya da önemli bir bölümünün teminatlı kıdemli dönüştürülebilir tahvillerin geri ödenmesinde kullanılmasının planlandığını belirtti. Şirket, 29 Temmuz’da 180 Life Sciences Corp ismini bırakarak ETHZilla adıyla yeniden markalaşmış ve biyoteknoloji alanından Ethereum odaklı bir yatırım stratejisine yönelmişti. Eski klinik aşama biyoteknoloji şirketinin hisseleri, 2020’de halka açılmasından bu yana yüzde 99,9’dan fazla değer kaybetmişti.

Gelişme, ETHZilla’nın aralık ayında yaptığı iki yatırımın ardından geldi. Şirket, otomotiv finansmanı odaklı yapay zeka girişimi Karus’ta yüzde 20, dijital konut kredisi sağlayıcısı Zippy’de ise yüzde 15 pay aldığını duyurmuştu. Google Finance verilerine göre şirket hisseleri pazartesi günü yüzde 8,7 düşüşle kapanırken, yıl başından bu yana kayıp yüzde 65’i aştı. Halka açık şirketler bu yıl Bitcoin varlıklarını önemli ölçüde artırdı. BitcoinTreasuries.NET verileri, 190’dan fazla borsada işlem gören şirketin bilançolarında toplam arzın yüzde 5’inden fazlasına denk gelen Bitcoin tuttuğunu gösteriyor. Ethereum tarafında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. CoinGecko verilerine göre 27 halka açık şirketin elinde yaklaşık 6 milyon ETH bulunuyor ve bu miktar da dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geliyor.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 87.096 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 90.260 dolar seviyesine kadar yükselen BTC, bu bölgeden gelen güçlü satışlarla birlikte kısa vadede yönünü aşağı çevirdi. 90.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamaması, bu seviyenin kritik bir psikolojik ve teknik direnç olmaya devam ettiğini gösteriyor. 90.000 dolar bölgesinden gelen satışlar, yükselişin ardından kâr realizasyonlarının devreye girdiğine işaret ederken, kısa vadeli momentumda zayıflama gözleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 88.300 ve 89.000 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izleniyor. 89.000 üzerinde sağlanacak kalıcılık, fiyatın yeniden 90.000–90.260 bandını test etmesine olanak tanıyabilir. Bu bölgenin hacimli şekilde aşılması halinde 91.500 ve 92.000–93.500 bandı yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 86.800 seviyesi ilk önemli destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 85.500 seviyesine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in 90.000 dolar altında kaldığı sürece temkinli seyrini koruduğunu, kısa vadede ise 88.000–90.000 bandında yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 2.949 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 3.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi, kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret ediyor. Bu bölge, teknik açıdan önemli bir eşik olmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.000 ve 3.050 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. 3.050 üzerinde sağlanacak kapanışlar, fiyatın 3.100 ve 3.150 seviyelerine doğru toparlanma potansiyelini artırabilir. 3.150 üzerindeki kalıcılık ise 3.200 seviyesini yeniden gündeme getirebilir. Geri çekilmelerde 2.950 seviyesi kısa vadeli ilk destek konumunda bulunurken, bu seviyenin altında 2.900 ve 2.850 seviyeleri takip edilecek destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Genel teknik yapı, Ethereum’un 3.000 dolar altında kaldığı sürece baskı altında bir görünüm sergileyebileceğine işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,87 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 2,00 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etmesi, kısa vadede zayıf teknik görünümün sürdüğünü gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,90 ve 1,95 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izleniyor. Özellikle 2,00 dolar üzerinde gerçekleşecek kapanışlar, fiyatın 2,05 ve 2,10 seviyelerine doğru toparlanmasını sağlayabilir. 2,10 üzerindeki kalıcılık ise 2,15 seviyesini gündeme taşıyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,85 seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde satış baskısı artarak fiyatın 1,80 seviyesine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Mevcut teknik görünüm, XRP’nin 2,00 dolar altında kaldığı sürece temkinli seyrini koruyabileceğini gösteriyor.