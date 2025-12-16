Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası yeni güne satış baskısıyla başladı. ABD’de açıklanması beklenen kritik makroekonomik veriler öncesinde, özellikle yüksek riskli ve spekülatif kripto varlıklara yönelik yatırımcı ilgisi sınırlı kaldı. Piyasa genelinde fiyatlamalar, küresel teknoloji hisselerinde süregelen zayıflıkla paralel bir seyir izledi. Yapay zeka sektörüne ilişkin artan belirsizlikler, teknoloji hisselerinde son dönemde elde edilen kazançların realize edilmesine yol açarken, bu durum kripto paralar dahil olmak üzere riskli varlıklara olan talebi de olumsuz etkiledi. Teknoloji sektöründeki kayıplar, piyasalarda temkinli bir duruşun hakim olmasına neden oldu. FED’in 10 Aralık’taki faiz indirimi ve para politikasına yönelik görece güvercin mesajları ise kripto piyasasına sınırlı bir destek sağladı. Yatırımcılar, FED’in gelecekteki adımlarını şekillendirecek ekonomik verileri beklerken risk alma isteğini düşük seviyede tuttu. Bu kapsamda, kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri salı günü, tüketici fiyat endeksi enflasyon rakamları ise perşembe günü açıklanacak. İş gücü piyasası ve enflasyon görünümü, FED’in para politikasında olası bir yön değişikliği açısından kritik önem taşıyor. İstihdamda zayıflama ve enflasyonda yavaşlama sinyalleri, daha düşük faiz beklentilerini güçlendirebilir. Böyle bir ortamda, kripto paraların son dönemde yaşadığı değer kayıplarının bir kısmını telafi etmesi mümkün olabilir.

Lider kripto para Bitcoin, dün 90.000 seviyesini test etmesinin ardından öğleden sonra başlayan satışlarla birlikte 85.175 seviyesine kadar geriledi ve yeni güne 86.434 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.941 dolardan işlem görürken, XRP 1,89 dolardan, Solana ise 127,13 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 357,69 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 224,78 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

SEC Başkanı Atkins: “Aşırı düzenleme kriptoyu finansal gözetim aracına dönüştürebilir”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, ulusal güvenlik kaygıları ile bireysel mahremiyetin korunması arasında bir denge kurulabileceğini ancak, devletin aşırı müdahalesinin bu dengeyi bozabileceği uyarısında bulundu.

Atkins, pazartesi günü SEC Kripto Görev Gücü’nün altıncı kripto yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, blok zinciri teknolojisinin işlemleri gönderen kişilerle ilişkilendirme konusunda son derece güçlü olduğunu vurguladı. Yanlış bir yönde ilerlenmesi halinde kriptonun “şimdiye kadar icat edilmiş en güçlü finansal gözetim mimarisine” dönüşebileceğini ifade etti. Atkins, her cüzdanın bir aracı kurum, her yazılımın bir borsa, her işlemin raporlanması gereken bir olay ve her protokolün bir gözetim noktası olarak görülmesi durumunda, ekosistemin bir “finansal panoptikon”a dönüşeceğini söyledi. Buna karşın, yenilik ve mahremiyeti birlikte koruyacak bir çerçevenin mümkün olduğunu da belirtti. Atkins, teknolojik ve finansal ilerlemelerin kişisel özgürlükler pahasına gerçekleşmemesi gerektiğini vurguladı.

Blok zinciri teknolojisinde mahremiyetin nasıl korunacağı ve düzenlemelerin nasıl uygulanacağı, düzenleyici kurumlar için giderek daha merkezi bir konu haline geliyor. Geleneksel finansın kripto alanına girişiyle birlikte mahremiyet tartışmalarının hız kazandığı belirtiliyor. Konu, cezai davalar bağlamında da gündeme geldi. Ağustos ayında, kullanıcılarına gizlilik sağlamayı amaçlayan merkeziyetsiz kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash’in geliştiricisi Roman Storm, izinsiz para transferi suçlamasıyla mahkum edildi. Kararın ardından kripto savunucuları Storm’un temyiz süreci için destek kampanyaları başlattı. Dava, Trump yönetimi döneminde Adalet Bakanlığı’nın yazılım geliştiricilere yönelik yaklaşımındaki değişim nedeniyle daha da dikkat çekti. Ağustos ayında Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Geçici Yardımcı Başsavcısı Matthew J. Galeotti, “kod yazmanın suç olmadığını” belirtmişti. Ancak Storm davasına ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı.

Bitcoin ağ aktivitesi son bir yılın en düşük seviyesinde

Bitcoin ağ aktivitesi, yıl sonuna yaklaşılırken son 12 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aktif adreslerin 7 günlük hareketli ortalaması 660 bin seviyesine düşerken, mevsimsel yavaşlamaların ötesinde birçok ağ göstergesinde zayıflık dikkat çekiyor.

Aktif adres sayısı, Ordinals ve Runes kaynaklı yoğun spekülasyonun yaşandığı Aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyelerde bulunuyor. Ağ faaliyetlerindeki gerileme, madenci ekonomisi üzerinde de baskı oluşturuyor. Günlük madenci gelirleri, üçüncü çeyrekte ortalama 50 milyon dolar seviyesindeyken yıl sonuna doğru yaklaşık 40 milyon dolara düştü. Bu gelirin neredeyse tamamı blok ödüllerinden oluşurken, işlem ücretlerinin payı sınırlı kaldı. Bu durum, Bitcoin blok alanına olan talebin zayıf olduğuna işaret ediyor.

İşlem kompozisyonunda da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Runes işlemleri, toplam ağ işlemleri içinde daha büyük bir paya sahip olmasına rağmen, toplam işlem ücretlerinin yalnızca yüzde 5-10’unu oluşturuyor. Düşük ücretlerle gönderilen bu işlemler, blok alanının ucuz olması nedeniyle madenciler tarafından işleniyor ve toplam işlem sayısını artırıyor. Yüksek işlem hacmine karşın sınırlı ücret geliri üretilmesi, blok alanına yönelik gerçek talep konusunda soru işaretleri doğuruyor. Bitcoin yarılanmalarıyla birlikte blok ödülleri azalmaya devam ederken, madenciler için sürdürülebilir gelir modelinin, kıt blok alanı için ücret ödemeye istekli kullanıcıların oluşturduğu işlem ücretlerine daha fazla dayanması gerekecek.

Ripple, RLUSD stablecoin’ini Ethereum Layer2 ağlarına taşıyor

Ripple Labs, ABD dolarına endeksli stablecoin’i RLUSD’yi Ethereum Layer2 blok zincirlerine genişletiyor. Pilot uygulama kapsamında hayata geçirilen bu adım, gelecek yıl planlanan tam lansman öncesinde düzenleyici onay süreci devam ederken atılıyor.

Ripple, zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü Wormhole ile iş birliği yaparak RLUSD’yi Optimism, Base, Ink ve Unichain ağlarında test edecek. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada bu genişlemenin “ölçeklenebilir, verimli ve birlikte çalışabilir bir gelecek” için kritik olduğunu belirtti. Başlangıçta XRP Ledger ve Ethereum üzerinde ihraç edilen RLUSD için Ripple, kriptonun geleceğinin çok zincirli bir yapıya dayandığını vurguladı. Şirket, kurumsal finans ve büyüyen zincir üstü ekonomi için stablecoin’lerin talep olan her yerde bulunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, gerçek dünya kullanımına yönelik ağlar geliştikçe, yüksek derecede düzenlenmiş stablecoin’lere olan ihtiyacın daha da arttığına dikkat çekti.

Wormhole, Native Token Transfers standardı sayesinde RLUSD’nin zincirler arasında sentetik ya da sarılmış bir kopya yerine gerçek token olarak taşınacağını ve bunun likiditenin korunmasına yardımcı olacağını açıkladı. Bu yapı, farklı zincirlerde tek ve özgün bir RLUSD sürümünün yerel olarak kullanılmasını mümkün kılıyor. Ripple, RLUSD’nin gelecek yıl ek ağlarda da kullanıma sunulacağını, ancak bunun nihai düzenleyici onaya bağlı olduğunu bildirdi. Stablecoin, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı tarafından verilen Trust Company lisansı altında ihraç ediliyor. Şirket ayrıca federal denetim sağlamak amacıyla ABD Para Denetleme Ofisi’ne ulusal banka lisansı başvurusunda bulundu.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 86.434 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son günlerde satış baskısının artmasıyla birlikte BTC, daha önce destek olarak izlenen 88.800 ve 87.500 seviyelerinin altına gerileyerek kısa vadeli görünümde zayıflama sinyali verdi. 90.000 dolar seviyesinin altında kalıcılığın sürmesi, alıcıların temkinli kaldığını gösteriyor. Yukarı yönlü toparlanma denemelerinde 87.500 ve 88.800 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izleniyor. Bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kapanışlar görülmesi halinde 90.000 seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak 90.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. 90.000 üzerinde gerçekleşecek kapanışlar, fiyatın 91.500 ve 93.500 bandına doğru yeniden ivme kazanmasına zemin hazırlayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 86.000 seviyesi kısa vadeli ilk destek konumunda. Bu seviyenin altında kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 85.000 ve 83.800 bandına doğru geri çekilmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in 90.000 dolar altında kaldığı sürece temkinli ve baskılı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 2.941 dolar seviyesinde işlem görüyor. ETH, 3.000 dolar seviyesinin altına sarkarak kısa vadeli yükseliş görünümünü zayıflatmış durumda. Özellikle 3.060 desteğinin kaybedilmesi, satışların hız kazanmasına neden oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 3.000 ve 3.060 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatın 3.130 ve 3.200 bandına doğru toparlanma potansiyeli oluşabilir. Ancak 3.000 dolar seviyesi aşılmadığı sürece yükselişlerin teknik düzeltme niteliğinde kalması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2.920 ve 2.880 seviyeleri kısa vadeli destek olarak izleniyor. Bu bölgenin altında kapanışlar, fiyatın 2.800 ve 2.750 seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırabilir. Genel teknik görünüm, Ethereum’un 3.000 doların altında kaldığı sürece baskının devam edebileceğini, bu seviye üzerinde ise görünümün yeniden güçlenebileceğini gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,89 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat, 1,95 desteğinin altına gerileyerek kısa vadede zayıf bir görünüm sergiliyor. 2,00 dolar seviyesinin altında kalıcılık, XRP’de yön arayışının aşağı yönlü devam ettiğine işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,95 ve 2,00 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak takip ediliyor. Özellikle 2,00 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi halinde fiyatın 2,05 ve 2,10 seviyelerine doğru toparlanma potansiyeli artabilir. Ancak bu seviye aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,88 ve 1,85 seviyeleri önemli destek konumunda. 1,85 altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 1,80 ve 1,75 seviyelerine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Genel görünüm, XRP’nin 2,00 dolar altında kaldığı sürece temkinli ve baskılı seyrin devam edebileceğini gösteriyor.