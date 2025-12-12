Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklentiler doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından toparlanma eğilimi sergiliyor. Para politikasına ilişkin kararların ardından güncellenen projeksiyonlarda FED’in görece ihtiyatlı duruşunu koruması, ilk aşamada risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, söz konusu görünümün piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandığı dikkat çekiyor. Belirsizlik algısının kademeli olarak azalmasıyla birlikte, kripto varlıklarda kısa vadeli dalgalanmaların ardından yukarı yönlü bir tepki potansiyelinin yeniden gündeme geldiği görülüyor. Bu süreçte, faiz indirimlerinin likidite koşulları üzerindeki etkileri ve küresel finansal piyasalardaki genel risk algısı, kripto para piyasasının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle düşük faiz ortamının zaman içinde riskli varlıklara yönelik talebi destekleyebileceği beklentisi, piyasanın orta vadeli görünümüne ilişkin temkinli iyimserliği canlı tutuyor. Buna karşın, para politikasına dair mesajların yakından izlenmesi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle, piyasa katılımcılarının kısa vadede seçici ve ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediği görülüyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,15 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin 92.546 dolardan fiyatlanıyor. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.256 dolardan işlem görürken, XRP 2,03 dolardan, Solana ise 139,37 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 77,34 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 42,37 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Tim Scott: “Kripto düzenlemesi için Senato’da somut ilerleme var”

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, perşembe günü üst düzey banka yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, kapsamlı bir kripto para yasasının çıkarılması konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Güney Karolina Cumhuriyetçisi Scott, Bank of America CEO’su Brian Moynihan, Citi CEO’su Jane Fraser ve Wells Fargo CEO’su Charlie Scharf ile bir araya gelerek, dijital varlık sektörüne yönelik kuralların belirlenmesini ve yetki paylaşımının Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında netleştirilmesini amaçlayan yasa taslağını ele aldı. Scott, perşembe günü yaptığı açıklamada, “Amerika’nın kriptonun küresel merkezi olma konumunu güçlendirecek dijital varlık piyasa yapısı yasasını geçirmek için gerçek ilerleme kaydediyoruz. Senato Bankacılık Komitesi olarak aylardır bankacılık ve kripto sektörlerinden değerli geri bildirimler alıyoruz” dedi.

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre, banka CEO’ları bu hafta senatörlerle ayrı ayrı Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle olmak üzere iki toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeler “oldukça yapıcı” olarak nitelendirilirken, getiri mekanizmaları, merkeziyetsiz finans ve kara para aklamayla mücadele gibi başlıklar ele alındı. Özellikle getiri sağlayan kripto varlıklar ve stablecoin’ler, kapsamlı bir piyasa yapısı yasasının önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Bankacılık birlikleri, yaz aylarında yasalaşan ve GENIUS olarak bilinen stablecoin düzenlemesinde önemli boşluklar bulunduğunu savunuyor. Buna göre, stablecoin ihraççılarının kullanıcılara faiz ödemesini yeterince engellemeyen hükümler, bu varlıkların ödeme aracı olmaktan çıkıp tasarruf ve kredi mekanizmasına dönüşmesine yol açarak bankacılık sektörü için “piyasa bozucu teşvikler” yaratabilir. Ayrıca, yasadaki bazı kısıtlamaların borsalar ve bağlı kuruluşlar aracılığıyla kolayca aşılabileceği belirtiliyor.

CFTC, dijital varlık teslimine ilişkin 2020 rehberini geri çekiyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), dijital varlıkların teslimine ilişkin rehberliği geri çektiğini açıkladı. Kurumun geçici Başkanı Caroline Pham, perşembe günü yaptığı açıklamada, 2020 tarihli ve dijital varlıkların fiili teslimine odaklanan rehberin Dodd-Frank Yasası kapsamında yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Pham, kararın Başkanlık Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu raporundaki tavsiyeler doğrultusunda alındığını belirtti. Beyaz Saray, yaz aylarında yayımladığı kapsamlı kripto raporunda yasa dışı finansman ve vergilendirme konularına değinmiş, CFTC’ye dijital varlıkları düzenleme yetkisi verilmesine yönelik öneriler sunmuştu. Pham, “Bugünkü adım, kararlı hareket edildiğinde Amerikalıları korurken güvenli ABD piyasalarına erişimi teşvik eden gerçek ilerlemeler kaydedilebileceğini gösteriyor” dedi.

Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana CFTC, Pham’ın liderliğinde kriptoya daha yapıcı bir yaklaşım benimsedi. Kurum, kriptoya ilişkin kuralları netleştirmeyi amaçlayan “Crypto Sprint” girişimini başlattı. Geçen hafta Bitnomial, düzenleyici onaylı spot kripto ürünleri listeleyen ilk borsa oldu. Çarşamba günü ise Gemini, klasik ikili etkinlik sözleşmeleri sunmak için CFTC’den onay aldı. Ayrıca bu hafta ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), yetkili ulusal bankaların kripto varlık işlemlerinde “risksiz ana işlem” yapabileceğini teyit etti.

YouTube, ABD'li içerik üreticileri için PYUSD stablecoin ödemelerini etkinleştirdi

Video paylaşım platformu YouTube’un, ABD’deki içerik üreticilerinin PayPal’ın stablecoin’i PYUSD ile ödeme almasına izin verdiği bildirildi.

Fortune’un perşembe günü yayımladığı habere göre, PayPal Kripto Birimi Başkanı May Zabaneh, özelliğin aktif olduğunu ancak yalnızca ABD’deki kullanıcılar için geçerli olduğunu söyledi. PayPal, bu yılın başlarında alıcıların PYUSD ile ödeme kabul edebilmesini sağlayan altyapıyı entegre etti ve YouTube da bu seçeneği içerik üreticilerine açmayı tercih etti. Zabaneh, “Geliştirdiğimiz sistemin en önemli avantajı, YouTube’un kriptoyla doğrudan temas etmek zorunda kalmaması. Bu sayede karmaşıklığı ortadan kaldırıyoruz” dedi.

YouTube’un bu adımı, geçmişte kripto içeriklerine yönelik kısıtlamalar uygulayan platformun dijital varlıklara bakışında bir yumuşamaya işaret ediyor. Dijital varlıkların ana akıma yaklaşmasıyla birlikte, bu gelişmenin YouTube’un geniş kullanıcı tabanı sayesinde stablecoin benimsenmesini destekleyebileceği değerlendiriliyor. Stablecoin piyasası, son bir yılda şirketler, finansal kurumlar ve kamu otoritelerinin geleneksel finansla entegrasyon adımlarıyla hızlı bir büyüme kaydetti. 2023 ortasında piyasaya sürülen PYUSD’nin piyasa değeri, CoinGecko verilerine göre 3,9 milyar dolara ulaştı. Ocak ayında yaklaşık 500 milyon dolar olan piyasa değeri, yıl başından bu yana güçlü bir artış gösterdi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 92.546 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son günlerde görülen toparlanma ile birlikte fiyatın 92.000 dolar üzerine yerleşmesi, kısa vadeli görünümde pozitif eğilimi güçlendiriyor. Özellikle daha önce direnç olarak çalışan 91.000–91.500 bandının aşılması ve bu bölgenin destek haline gelmesi, teknik açıdan önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Mevcut fiyatlama, Bitcoin’in yukarı yönlü hareket isteğini koruduğuna işaret ediyor. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ilk destek 92.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında 91.500 ve 90.800 destekleri takip edilebilir. 91.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece geri çekilmelerin sınırlı ve düzeltme niteliğinde kalması bekleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 93.500 dolar ilk direnç konumunda yer alıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 94.500 ve 95.200 seviyeleri yeniden hedef haline gelebilir. Genel görünüm, Bitcoin’in 91.000 dolar üzerinde kaldığı sürece teknik olarak güçlü seyrini koruduğunu ve yükseliş denemelerinin devam edebileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 3.256 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın 3.200 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması ve bu bölgeden yukarı yönlü tepki üretmesi, kısa vadeli teknik görünüm açısından olumlu değerlendiriliyor. ETH’nin son fiyatlaması, toparlanma eğiliminin korunduğuna ve alıcıların piyasada aktif kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde 3.220–3.200 bandı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyenin altına sarkmalarda 3.150 ve 3.080 destekleri gündeme gelebilir. Ancak 3.200 dolar üzerindeki fiyatlama sürdüğü sürece geri çekilmelerin sınırlı kalması bekleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.280 dolar kısa vadeli ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.320, devamında 3.350 ve 3.380 seviyeleri hedeflenebilir. Genel teknik görünüm, Ethereum’un 3.200 dolar desteği üzerinde kaldığı müddetçe pozitif yapısını koruduğunu gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 2,03 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 2,00 dolar üzerinde tutunmaya devam etmesi, kısa vadeli görünümde dengeli ve pozitif bir yapıya işaret ediyor. Bu seviye XRP açısından kritik bir destek konumunda bulunurken, mevcut fiyatlama alıcıların bu bölgeyi savunduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 2,00 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu desteğin kırılması halinde 1,97 ve 1,95 seviyelerine doğru geri çekilme gündeme gelebilir. Ancak 2,00 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece zayıflamanın sınırlı kalması bekleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,05 dolar kısa vadeli ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 2,10 ve 2,15 seviyeleri hedeflenebilir. 2,15 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde XRP’nin 2,20 ve 2,25 bandına doğru ivmelenme potansiyeli artabilir. Genel görünüm, XRP’nin destek bölgesi üzerinde güç toplama sürecini sürdürdüğüne işaret ediyor.