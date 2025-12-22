Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Hafta sonu boyunca dar bir bantta hareket eden kripto para piyasası, yeni haftaya sınırlı da olsa pozitif bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasında gevşeme sürecini sürdüreceğine yönelik beklentilerin korunması, piyasalardaki iyimserliği destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. ABD’de açıklanan enflasyon ve istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, FED’in gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu görünüm, riskli varlıklara olan ilgiyi artırarak kripto para piyasasına da olumlu yansıdı. Öte yandan FED, iş gücü piyasasında gözlenen yavaşlamanın ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmasından endişe ederken, faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden hızlandırma riskini de yakından izliyor. Ayrıca federal hükümetin geçici olarak kapalı kalmasının ekonomik veriler üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu döneme ait enflasyon göstergelerinin para politikası kararlarında belirleyici olmayabileceği yönündeki değerlendirmeler de öne çıkıyor.

Lider kripto para Bitcoin, yeni haftaya 88.847 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.025 dolardan işlem görürken, XRP 1,91 dolardan, Solana ise 126,21 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri toplam 497 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 644 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

ABD’li milletvekillerinden kripto staking vergilerine gözden geçirme çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi’nden 18 partilerüstü milletvekili, 2026 başlamadan önce kripto staking vergilendirmesine ilişkin mevcut kuralların gözden geçirilmesi için ABD vergi otoritesine çağrıda bulundu.

Cumhuriyetçi Mike Carey’nin öncülüğünde milletvekilleri, cuma günü Gelir İdaresi (IRS) Başkan Vekili Scott Bessent’e gönderilen mektupta, “külfetli” olarak nitelendirilen kripto staking vergi düzenlemelerinin incelenmesini ve güncellenmesini talep etti. Carey, adil bir vergilendirme istediklerini belirterek, staking ödüllerinde çifte vergilendirmenin sona erdirilmesinin önemli bir adım olacağını vurguladı. Mektupta, staking ödüllerinin elde edildikleri anda değil, satıldıkları anda vergilendirilmesi gerektiği savunuldu. Böylece yatırımcıların, gerçek ekonomik kazançları üzerinden vergi ödemesi amaçlanıyor. Mevcut uygulamada ödüllerin alındığında ve satıldığında yeniden vergilendirilmesinin, staking faaliyetlerine katılımı caydırdığı ifade edildi.

Milletvekilleri, milyonlarca Amerikalının bu ağlarda token bulundurduğunu ve ağ güvenliğinin staking yoluyla sağlandığını belirterek, aşırı vergi yükü ve idari zorlukların bu katılımı engellediğini kaydetti. Mektup, mevcut yönetimin dijital varlık alanında ABD liderliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda, yıl sonuna kadar rehberliğin güncellenip güncellenemeyeceğine dair soruyla sona erdi. Öte yandan cumartesi günü Temsilciler Meclisi üyeleri Max Miller ve Steven Horsford, kripto kullanıcılarının vergi yükünü hafifletmeyi amaçlayan bir taslak sundu. Taslakta, küçük tutarlı stablecoin işlemlerinin sermaye kazancı vergisinden muaf tutulması ve staking ile madencilik gelirleri için erteleme seçeneği öngörülüyor.

ABD Merkez Bankası’ndan fintech ve kripto şirketlerini ilgilendiren yeni ödeme hesabı adımı

ABD Merkez Bankası (FED), kamuoyundan “dar kapsamlı ana hesap” olarak adlandırılan ve finansal teknoloji ile kripto şirketlerinin ilgisini çeken yeni bir “ödeme hesabı” önerisine ilişkin görüş talep etti. Bu hesap türü, geleneksel onay süreçlerine ihtiyaç duymadan merkez bankasına erişim imkanı sunmayı amaçlıyor.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller cuma günü yaptığı açıklamada, bu ödeme hesaplarının inovasyonu desteklerken ödeme sisteminin güvenliğini koruyacağını söyledi. Waller, ekim ayında FED’in uygun finansal kuruluşların belirli işlem faaliyetlerini takas ve mutabakata bağlamak için bu tür hesapları değerlendirmesi gerektiğini önermişti. Waller’a göre söz konusu adım, ödeme sektöründeki hızlı gelişmelerin, bankacılıkta yenilikçi yaklaşımlar ve yeni iş modelleri doğurmasına yanıt niteliği taşıyor. Bu yapı sayesinde ödeme sistemine yönelik risklerin azalabileceği ve başvuruların daha hızlı incelenebileceği ifade ediliyor.

Ancak FED içindeki tüm yetkililer bu sürece destek vermiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik önlemler netleştirilmediği takdirde, özellikle FED’in doğrudan denetlemediği kurumlar açısından risk oluşabileceği uyarısında bulundu. Yeni sistem, kripto ile geleneksel bankacılık arasında köprü kurabilecek ödeme odaklı bazı kripto şirketlerine FED’in altyapısına erişim yolu açabilir. ABD merkezli büyük kripto ödeme şirketleri arasında Circle, Coinbase, Kraken ve Block yer alıyor.

Northern Data, Peak Mining’i Tether yöneticileriyle bağlantılı şirketlere sattı

Alman yapay zeka ve veri merkezi şirketi Northern Data, Bitcoin madenciliği iştiraki Peak Mining’i, çoğunluk hissedarı Tether’in üst düzey yöneticileriyle bağlantılı şirketlere 200 milyon dolara kadar bir bedelle sattı. Satışa ilişkin detaylar, Financial Times tarafından yayımlanan şirket kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Kurumsal belgelere göre Peak Mining’in alıcıları; Highland Group Mining Inc., Appalachian Energy LLC ve 2750418 Alberta ULC adlı şirketlerden oluşuyor. Kayıtlar, bu şirketlerin Tether’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Giancarlo Devasini ile CEO’su Paolo Ardoino ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Highland Group Mining’in Devasini ve Ardoino’nun kontrolünde olduğu, Alberta ULC’de ise Devasini’nin tek yönetici konumunda bulunduğu belirtiliyor. Appalachian Energy LLC’nin sahiplik yapısı ise kamuoyuna açık şekilde açıklanmıyor.

Northern Data, Peak Mining satışını kasım ayında duyurmuş ancak alıcıların kimliğini açıklamamıştı. Şirketin işlem gördüğü Alman pazar segmentinde, ilişkili taraf işlemlerinin kamuya açıklanması zorunlu olmadığı için bu bilgilere yer verilmedi. Bu satış, Peak Mining’in Tether bağlantılı şirketlere devri için ikinci girişim oldu. Ağustos ayında, yine Devasini’nin kontrolünde olduğu belirtilen Elektron Energy ile 235 milyon dolarlık bağlayıcı olmayan bir satış anlaşması açıklanmış, ancak işlem tamamlanmamıştı. Madencilik birimi daha sonra daha düşük bir bedelle mevcut alıcılara satıldı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 88.847 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 87.815–88.276 aralığında hareket eden BTC, 90.000 dolar bölgesine yaklaşma çabasında başarısız olarak kısa vadede yönünü aşağı çevirdi. Bu fiyatlama, alım iştahının zayıfladığını ve satıcıların 89.000–90.000 bandında daha etkin olduğunu gösteriyor. Kısa vadede 89.000 dolar seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 90.200 ve 91.500 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. 91.500 üzerinde kapanışlar, fiyatın 92.000–93.500 bandına yönelmesine zemin hazırlayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 88.300 ve 87.800 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izleniyor. Bu seviyelerin altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 86.800 ve 85.500 bandına doğru geri çekilmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in kısa vadede 88.000–90.000 bandında yön arayışını sürdürdüğünü, 90.000 dolar altında kalındığı sürece temkinli seyrin korunabileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 3.025 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 2.948–2.988 aralığında fiyatlanan ETH, 3.000 dolar seviyesinin yeniden üzerine çıkarak kısa vadeli görünümünü toparladı. Bu hareket, alıcıların kritik destek bölgesini savunduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.050 ve 3.100 seviyeleri ilk önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Özellikle 3.100 üzerinde sağlanacak kapanışlar, fiyatın 3.150 ve 3.200 bandına doğru ivme kazanmasını sağlayabilir. 3.200 üzerindeki kalıcılık ise 3.250 ve 3.320 seviyelerini gündeme getirebilir. Geri çekilmelerde 3.000 ve 2.950 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda. Bu bölgenin altına sarkılması halinde satış baskısı artarak fiyatın 2.900 ve 2.850 seviyelerine doğru gevşeme riski oluşturabilir. Genel teknik yapı, Ethereum’un 3.000 dolar üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğilimini koruduğuna işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,91 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 1,91–1,94 aralığında fiyatlanan XRP, 2,00 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ederek kısa vadede zayıf görünümünü korudu. Yukarı yönlü hareketlerde 1,95 ve 2,00 seviyeleri önemli direnç bölgeleri olarak izleniyor. 2,00 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi halinde fiyatın 2,05 ve 2,10 seviyelerine doğru toparlanma potansiyeli artabilir. 2,10 üzerindeki kalıcılık ise 2,15 seviyesini gündeme taşıyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,90 seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde satış baskısı hız kazanarak fiyatın 1,85 ve 1,80 bandına doğru geri çekilmesine neden olabilir. Mevcut teknik görünüm, XRP’nin 2,00 dolar altında kaldığı sürece temkinli ve baskı altında bir seyir izleyebileceğini gösteriyor.