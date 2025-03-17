Trump'tan "Güçlü ve Kararlı" Harekât Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Husilere yönelik "güçlü ve kararlı" bir askeri harekat talimatı verdiğini duyurdu. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına saldırdığını öne sürerek, ABD’nin bölgede sert bir yanıt vereceğini belirtti.

Husilerden Sert Tepki: "Saldırılar Yanıtsız Kalmayacak"

Trump'ın emirleri sonrasında hedef alınan Husiler, ABD’nin Yemen'e yönelik askeri müdahalesini "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak niteledi. Husilerin resmi açıklamasında, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek verme görevinden alıkoyamayacak. Saldırıların bir karşılığı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede Gerginlik Artıyor

ABD’nin Yemen’deki Husilere yönelik askeri harekatının bölgede yeni bir gerilime yol açmasından endişe ediliyor. Yemen’de süregelen iç savaş ve insani kriz, dış güclerin müdahalesiyle daha da kötüye gidiyor. Uluslararası toplum, çatışmanın bölgeye yayılması ve yeni insani trajedilere yol açması konusunda uyarılarda bulunuyor.