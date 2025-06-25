Azil tasarısı doğrudan oylanmazken, bunun yerine Cumhuriyetçilerin sunduğu ve tasarının rafa kaldırılmasını öngören teklif üzerinden bir oylama gerçekleştirildi. Bu teklifin kabul edilmesiyle birlikte azil süreci şimdilik kapanmış oldu.

Demokratlarda Fikir Ayrılığı

Oylama, Demokrat Parti içerisinde de görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı. New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici kanattan bazı isimler azil tasarısına destek verirken, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi başta olmak üzere pek çok deneyimli Demokrat, sürece karşı çıktı ve Cumhuriyetçilerle birlikte tasarının gündemden düşürülmesi yönünde oy kullandı.

“Anayasal Sorumluluğumuz Devam Ediyor”

Tasarıyı sunan Al Green, Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı emrini Kongre'yi devre dışı bırakarak verdiğini ve bu adımın ABD Anayasası’nda yer alan savaş yetkileri ve güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Green, “Trump yetkisini kötüye kullanmıştır” diyerek tasarının reddedilmesine rağmen geri adım atmayacağını ifade etti. “Bu mesele halkın vicdanında karşılık bulacaktır. Anayasal sorumluluğumuz bitmiş değil,” diyerek mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Trump hakkında geçmişte de çeşitli gerekçelerle azil girişimleri olmuş, ancak her seferinde bu süreçler Senato veya Temsilciler Meclisi’nde yeterli desteği bulamamıştı. Bu son girişim de benzer bir akıbetle sonuçlandı.