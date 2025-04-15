Zelenskiy’i "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, “Kazanamayacağınız bir savaşa girişmemeniz gerekir. Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız. Bu şekilde olmaz,” ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın topraklarının yüzde 25’ini kaybettiğini söyleyen Trump, "Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı. Şimdi ortada milyonlarca ölü var" dedi.

Trump, savaşın sorumluluğunu yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yüklemekle kalmayıp, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna lideri Zelenskiy’e de yöneltti. “Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü. Bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden, üç numara Zelenskiy,” diyen Trump, kendi döneminde böyle bir savaşın başlamayacağını savundu. “Benim yapabileceğim tek şey, bunu durdurmaya çalışmak. Yakında çok iyi bazı öneriler duyacağınızı düşünüyorum,” diyerek yeniden diplomasi sinyali verdi.

Trump: "İran bizi oyalıyor olabilir"

Trump, görüşmede İran ile sürdürülen nükleer müzakerelere ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleer silah sahibi olmasına karşı olduğunu yineleyen Trump, “İran zengin ve büyük bir ülke olabilir ama tek bir şey var, nükleer silaha sahip olamazlar. Eğer çok sert bir şey yapmamız gerekirse, yapacağız. Bunu bizim için değil, dünya için yapıyorum,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İran ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Trump, yeni görüşmenin de önümüzdeki cumartesiye planlandığını belirtti. “Bizi oyalıyor olabilirler,” diyen Trump, nükleer tesislerin vurulması ihtimaline ilişkin soruya ise “Elbette öyle” diyerek olası askeri müdahaleye kapıyı açık bıraktı.

Sınır güvenliği vurgusu: “Düzensiz göçte yüzde 99,1 azalma var”

Trump’ın El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile yaptığı görüşmede göç konusu da gündeme geldi. Bukele’nin ABD sınırındaki düzensiz göçün yüzde 95 oranında azaldığını belirtmesi üzerine Trump, bu rakamı daha da ileri taşıyarak “Bu sabah itibarıyla yüzde 99,1” dedi. Medyanın bu başarıyı görmezden geldiğini öne süren Trump, “Çılgınca değil mi? Niçin bu verileri yayınlamıyorlar?” diye sordu.

Basın mensuplarının El Salvador’un düzensiz göçmen kabulüne dair sorusunu ise kısa ve net bir şekilde “olabildiğince fazla” diyerek yanıtladı.

Trump’ın açıklamaları, 2024 seçimleri öncesi dış politika ve göçmenlik konularında yeniden iddialı bir duruş sergilemeye başladığını ortaya koyuyor.