Kabul sırasında, Tom Barrack, ABD Başkanı ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barrack, Türkiye hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye, en kadim medeniyetlerden birisidir" ifadelerini kullandı. Trump ise Barrack’ın sözlerini onaylayarak, Türkiye'nin iyi bir ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da güçlü bir lider olduğunu belirtti. Başkan Trump, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki önemine de değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, ABD'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde yeni bir dönemin sinyallerini verirken, Barrack'ın göreve başlamasıyla birlikte, iki ülke arasındaki diplomatik bağların daha da derinleşmesi bekleniyor.