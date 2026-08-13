Trump’ın “Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol ediyoruz. Başka kimse değil, sadece biz” sözlerinin ardından İran’dan gelen açıklama ise kafaları daha da karıştırdı.

İran tarafı, ABD’li yetkililerin boğazın kapalı olmadığı yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, “Hürmüz Boğazı hala kapalıdır ve İran’ın koşulları kabul edilene kadar yeniden açılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Hürmüz’de “kontrol” bilmecesi

Ortaya çıkan tablo ise adeta “Boğaz kimde?” sorusunu gündeme getirdi.

Trump’a göre Hürmüz Boğazı ABD’nin kontrolünde. İran’a göre ise boğaz kapalı ve açılması için önce İran’ın şartlarının kabul edilmesi gerekiyor.

Bir tarafta “Tam kontrol bizde” diyen ABD, diğer tarafta “Kapalı ve bizim şartlarımız kabul edilmeden açılmayacak” diyen İran bulunuyor.

Hürmüz Boğazı ise bütün bu açıklamaların ortasında, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

Kısacası Hürmüz’de şu an en net görünen şey, boğazın kendisinden çok kontrol tartışmasının açık olduğu.