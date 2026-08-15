ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletindeki Garden City’de bir polis eğitim merkezinde yaptığı konuşmada İran-ABD savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın ağır bir yenilgi yaşadığını savunan Trump, Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trump, “Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim” ifadelerini kullandı. ABD’nin bölgede abluka uyguladığını öne süren Trump, kendi yönetimleri izin vermediği sürece hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyeceğini iddia etti.

Trump: İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz

İran’a yönelik askeri operasyonların gerekçesini de anlatan Trump, Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD ordusunu yeniden güçlendirdiğini savunan Trump, İran’ın nükleer kapasitesine yönelik saldırıların hem ABD hem de dünya açısından gerekli olduğunu öne sürdü. Trump, İran’a yönelik operasyon nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin ise ABD halkının katlandığı bir fedakârlık olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca İran’ın dünyada teröre en fazla destek veren ülke olduğunu savunarak, “Bunu yaptığım için asla özür dilemeyeceğim. Doğru olanı yaptım” dedi.

“İran’ın donanmasının tamamını imha ettik” iddiası

Trump konuşmasında İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu.

İran donanmasının tamamen imha edildiğini öne süren Trump, İran’ın 159 gemisinin bulunduğunu ve tamamının denizin dibinde olduğunu söyledi. İran’ın savaş uçaklarının da tamamının düşürüldüğünü iddia eden Trump, ülkenin üst düzey yöneticilerinin önemli bölümünün de ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

Trump, İran’ın halen füze ve insansız hava araçlarına sahip olduğunu ancak üretim kapasitesinin büyük bölümünün yok edildiğini savundu.

İran’dan Trump’a sert yanıt

Trump’ın Hürmüz Boğazı açıklamasına Tahran yönetiminden kısa süre içinde yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Garibabadi, “Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle; ne kararname çıkararak ne de seçim konuşmasıyla” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin ABD’nin tehditlerinden ve askeri güç gösterilerinden çekinmeyeceğini belirterek, “İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterileriyle sindirilebilir” mesajını verdi.

Hürmüz Boğazı yeniden küresel gündemin merkezinde

Trump ile İran arasındaki karşılıklı açıklamalar, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Trump’ın boğazı “Amerikan toprağı” ilan edeceğini söylemesi ve ABD’nin bölgede abluka uyguladığını belirtmesi, İran’ın ise bu açıklamalara meydan okuyan bir yanıt vermesi, Washington-Tahran hattındaki krizin daha da sertleşebileceği değerlendirmelerine yol açtı.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip olması nedeniyle bölgede yaşanabilecek herhangi bir yeni gerilim, petrol fiyatları ve enerji piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalar açısından da yakından takip ediliyor.