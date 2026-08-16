Ankara merkezli yürütülen ve 17 ili kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltındaki 38 şüpheliden 32’si tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Tutuklananlar arasında soruşturmanın merkezindeki isim olan Alihan Kuriş de yer aldı. Kuriş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 ilde operasyon, 123 adreste arama

Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilere ait adresler ile bağlantılı şirketlerde geniş kapsamlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 43 şüpheli adresi ile 33 şirkete ait 80 farklı lokasyonda arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MASAK raporu soruşturmanın finans ayağını ortaya koydu

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de örgütle bağlantılı şirketlere ilişkin hazırlanan MASAK raporu oldu.

Raporda, şirketlerin önemli bölümünde 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildiği belirtildi. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yeni kurulan şirketlerin ise farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yapılandırıldığı kaydedildi.

MASAK incelemesinde bazı şirketlerin yüksek sermayeye sahip olmasına rağmen aktif ticari faaliyetlerinin sınırlı olduğu, sermayenin ise bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Yüksek miktarda nakit hareketi dikkat çekti

Raporda şirket hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketleri bulunduğuna da dikkat çekildi. Ortaklar tarafından şirketlere kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların farklı şirketlere aktarıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferlerin de finansal hareketliliğin önemli bölümünü oluşturduğu belirtildi.

Yurt dışı para transferleri ve ticari işlemler incelendi

MASAK raporunda bazı şirketlerin yurt dışında bulunan çeşitli firmalardan kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri aldığı tespitine de yer verildi.

Şirketlerin bazı tüzel kişilerle yüksek meblağlı mal alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği, söz konusu işlemlerin sahte faturalandırma açısından incelenmeye değer olduğu değerlendirildi.

Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergisel iadeler aldığı ve finansal hareketlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin tespitlerin de raporda yer aldığı aktarıldı.

Hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet”suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan tespitlerin henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü anlamına gelmediği, şüphelilerin yargılama süreci sonunda hukuki durumlarının kesinleşeceği belirtildi.

Soruşturmanın şirketler, para hareketleri ve el konulan mal varlıklarına ilişkin ayrıntılarının önümüzdeki süreçte daha da netleşmesi bekleniyor.