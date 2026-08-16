Ankara'daki mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 13. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Oğuz Aydın'ın şutunun kaleciden dönmesinin ardından topu önünde bulan Talisca, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise 37. dakikada beraberliği yakaladı. Ensar Kemaloğlu'nun kazandığı topun ardından gelişen atakta Koita'nın pasını değerlendiren Tongya, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe yeniden üstünlük golüne yaklaştı. Talisca'nın kafa vuruşunda top direkten dönerken, devam eden pozisyonda Guendouzi'nin şutu da çerçeveyi bulmadı.

İkinci yarıda Gençlerbirliği fişi çekti

Fenerbahçe ikinci yarıya gol arayarak başladı. İsmail Yüksek ve Mert Müldür ile pozisyonlara giren sarı-lacivertliler, aradığı golü bulamazken Gençlerbirliği 56. dakikada öne geçti.

Abdurrahim Dursun'un sol kanattan yaptığı ortada savunmanın arkasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.

Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe beraberlik için rakip kaleye yüklendi. Talisca'nın 61, 62 ve 71. dakikalarda çektiği şutlarda Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. Muriç ve Skriniar'ın da fırsat yakaladığı karşılaşmada sarı-lacivertliler son vuruşlarda istediğini yapamadı.

Böylece Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılarak Fenerbahçe karşısında Ankara'daki 11 yıllık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Fenerbahçe'nin deplasman serisi sona erdi

Gençlerbirliği yenilgisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın dikkat çeken serilerinden birini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde Süper Lig deplasmanlarında 33 maçtır mağlubiyet yaşamıyordu.

Kartal'ın teknik direktör olarak dış sahadaki son lig yenilgisi de 15 Mart 2015'te Gençlerbirliği karşısında gelmişti. Aradan geçen 11 yılın ardından aynı rakip, Kartal'ın deplasman serisini yeniden sonlandırdı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisi de Ankara'da noktalandı.

Ankara'daki mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 13. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Oğuz Aydın'ın şutunun kaleciden dönmesinin ardından topu önünde bulan Talisca, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise 37. dakikada beraberliği yakaladı. Ensar Kemaloğlu'nun kazandığı topun ardından gelişen atakta Koita'nın pasını değerlendiren Tongya, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe yeniden üstünlük golüne yaklaştı. Talisca'nın kafa vuruşunda top direkten dönerken, devam eden pozisyonda Guendouzi'nin şutu da çerçeveyi bulmadı.

İkinci yarıda Gençlerbirliği fişi çekti

Fenerbahçe ikinci yarıya gol arayarak başladı. İsmail Yüksek ve Mert Müldür ile pozisyonlara giren sarı-lacivertliler, aradığı golü bulamazken Gençlerbirliği 56. dakikada öne geçti.

Abdurrahim Dursun'un sol kanattan yaptığı ortada savunmanın arkasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.

Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe beraberlik için rakip kaleye yüklendi. Talisca'nın 61, 62 ve 71. dakikalarda çektiği şutlarda Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. Muriç ve Skriniar'ın da fırsat yakaladığı karşılaşmada sarı-lacivertliler son vuruşlarda istediğini yapamadı.

Böylece Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılarak Fenerbahçe karşısında Ankara'daki 11 yıllık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Fenerbahçe'nin deplasman serisi sona erdi

Gençlerbirliği yenilgisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın dikkat çeken serilerinden birini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde Süper Lig deplasmanlarında 33 maçtır mağlubiyet yaşamıyordu.

Kartal'ın teknik direktör olarak dış sahadaki son lig yenilgisi de 15 Mart 2015'te Gençlerbirliği karşısında gelmişti. Aradan geçen 11 yılın ardından aynı rakip, Kartal'ın deplasman serisini yeniden sonlandırdı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisi de Ankara'da noktalandı.

10 yıl sonra ilk hafta mağlubiyeti

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'in ilk haftasında mağlubiyet yaşamıyordu. Gençlerbirliği karşısındaki 2-1'lik sonuçla birlikte Fenerbahçe, 10 yıl sonra lige yenilgiyle başlamış oldu.

Talisca yine sahnede

Fenerbahçe'nin en dikkat çeken ismi ise yine Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezon çıktığı 5. resmi maçta da fileleri havalandırdı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarında Gornik Zabrze ve Sturm Graz'a karşı gol bulan Talisca, ligde de takımının sezon açılış golünü atan isim oldu.

Muriç 6 yıl sonra yeniden Süper Lig'de

Fenerbahçe'ye yıllar sonra geri dönen Vedat Muriç, karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna girerek 2 bin 218 gün sonra yeniden Süper Lig sahnesine çıktı.

Kosovalı futbolcu, Süper Lig'deki son maçına 19 Temmuz 2020'de Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş karşısında çıkmıştı.

Gecenin yıldızı İrfan Can

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı sergilediği performansla galibiyetin başrol oyuncularından biri oldu.

28 yaşındaki kaleci, mücadelede yaptığı 10 kurtarışla Fenerbahçe'nin beraberlik umutlarını sona erdirdi.

Gençlerbirliği'nde ayrıca yaklaşık bir yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Peter Etebo da 75. dakikada oyuna girerek sahalara dönüş yaptı.

Fenerbahçe böylece yeni sezonun ilk haftasını puansız kapatırken, Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle lige moralli bir başlangıç yaptı.

10 yıl sonra ilk hafta mağlubiyeti

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'in ilk haftasında mağlubiyet yaşamıyordu. Gençlerbirliği karşısındaki 2-1'lik sonuçla birlikte Fenerbahçe, 10 yıl sonra lige yenilgiyle başlamış oldu.

Talisca yine sahnede

Fenerbahçe'nin en dikkat çeken ismi ise yine Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezon çıktığı 5. resmi maçta da fileleri havalandırdı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarında Gornik Zabrze ve Sturm Graz'a karşı gol bulan Talisca, ligde de takımının sezon açılış golünü atan isim oldu.

Muriç 6 yıl sonra yeniden Süper Lig'de

Fenerbahçe'ye yıllar sonra geri dönen Vedat Muriç, karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna girerek 2 bin 218 gün sonra yeniden Süper Lig sahnesine çıktı.

Kosovalı futbolcu, Süper Lig'deki son maçına 19 Temmuz 2020'de Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş karşısında çıkmıştı.

Gecenin yıldızı İrfan Can

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı sergilediği performansla galibiyetin başrol oyuncularından biri oldu.

28 yaşındaki kaleci, mücadelede yaptığı 10 kurtarışla Fenerbahçe'nin beraberlik umutlarını sona erdirdi.

Gençlerbirliği'nde ayrıca yaklaşık bir yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Peter Etebo da 75. dakikada oyuna girerek sahalara dönüş yaptı.

Fenerbahçe böylece yeni sezonun ilk haftasını puansız kapatırken, Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle lige moralli bir başlangıç yaptı.