Trump, Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşması yapma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Elbette bir anlaşma olacak. Onlar çok istiyor, biz de adil bir anlaşmaya varacağız" dedi. Ancak Avrupa'nın ticaret öncelikleri arasında olup olmadığı sorusuna ise, "Herkes öncelik listemde değil" şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin özellikle Japonya ve İtalya ile yürüttüğü ticaret müzakerelerinde iyi bir noktaya geldiğini belirten Trump, önceki yönetimi eleştirerek, "Biden döneminde ticarette servet kaybettik. Çin'e uyguladığımız gümrük vergileriyle yüz milyarlarca dolar kazanmıştık ama bu kazanımlar hileli bir seçimle kaybedildi" iddiasında bulundu.

NATO yükümlülükleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, İtalya'nın savunma harcamalarını artırarak NATO’nun yüzde 2 hedefini yakalama kararlılığından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öte yandan Çin lideri Xi Jinping'in Avrupa temaslarının sorulması üzerine Trump, ABD'nin küresel rekabette önde olduğunu savunarak, "Hiç kimse bizimle rekabet edemez" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, ABD ile güçlü bir iş birliği arayışında olduklarını belirtti. Meloni, "Trump ile bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum. Avrupa Birliği adına konuşamam ama Başkan Trump'ı İtalya'ya resmi ziyarete davet etmek istiyorum" açıklamasında bulundu. Avrupa ile yapılacak ticaret anlaşmalarında karşılıklı ihtiyaçların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Meloni, "Beni Batı milliyetçisi olarak tanımlayabilirler, ancak ben daha güçlü bir ortaklık peşindeyim" diye konuştu.