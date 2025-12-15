Taraflar, görüşmelerin yarın yeniden başlayacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ev sahipliğinde Berlin’de yapılan görüşmelere, Ukrayna ve ABD heyetlerinin yanı sıra Trump’ın danışmanı Jared Kushner de katıldı. Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde taslak belgeler ele alınırken, Alman basınında Başbakan Merz’in toplantıdan erken ayrıldığı, görüşmelerin danışmanları aracılığıyla sürdüğü bilgisi yer aldı.

Zelenskiy’nin danışmanlarından Dmytro Lytvyn, görüşmelerin 5 saatten fazla sürdüğünü belirterek, “Bugünlük sona eren müzakereler yarın sabah yeniden başlayacak” dedi. Lytvyn, Zelenskiy’nin Berlin temasları tamamlandıktan sonra kamuoyuna değerlendirmede bulunacağını kaydetti.

Cephe Hattının Dondurulması Talebi

Zelenskiy, Berlin’e gelmeden önce yaptığı açıklamada, görüşmelerde cephe hattının mevcut haliyle dondurulması için ABD’den destek isteyeceğini duyurmuştu. Ukrayna lideri, bunun fiili bir ateşkes anlamına geleceğini vurgulayarak, Rusya’nın bu öneriye sıcak bakmadığını ancak ABD’nin desteğinin kritik olduğunu ifade etmişti.

NATO Üyeliği Konusunda Taviz Sinyali

Zelenskiy, gazetecilerle WhatsApp üzerinden yaptığı sohbet sırasında, güvenlik garantileri karşılığında NATO üyeliği hedefinden vazgeçebileceklerini de dile getirdi. Ukrayna’ya ABD’den NATO’nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, Avrupa ülkeleri ile Kanada ve Japonya gibi müttefiklerin de sürece dahil olmasının yeni bir Rus işgalini önleyebileceğini söyledi. Ukrayna lideri, bu garantilerin hukuken bağlayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.