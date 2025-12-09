Ülkenin dört bir yanında dün başlayan kutlamalar, bugün de askeri geçit törenleri ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Şam’ın simge noktalarından Emevi Meydanı, sabah saatlerinden itibaren binlerce Suriyelinin akınına uğradı.

Emevi Meydanı’nda Coşku Dolu Kutlamalar

Meydanda düzenlenen konserler, havai fişek gösterileri ve sahne performansları adeta bir festival havası oluşturdu. Kutlamalar kapsamında paramotorlarla gerçekleştirilen gösteriler, meydandaki kalabalıktan büyük alkış aldı. Suriyeliler, meydanda söylenen devrim şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

“Devrimin Bülbülü” Abdülbasit Sarut’un Dev Fotoğrafı Meydana Yansıtıldı

Duygu dolu anların yaşandığı gecede, Suriye devriminin simge isimlerinden ve “Devrimin Bülbülü” olarak tanınan Abdülbasit Sarut’un dev fotoğrafı Milli Kütüphane binasına yansıtıldı. 2019’da İdlib kırsalında hayatını kaybeden Sarut’un görüntüsünün belirir belirmez, meydanda bulunan on binlerce kişi hep bir ağızdan onun şarkılarını söyleyerek sloganlar attı.

Başkan Ahmed eş-Şara’nın Mesajı Meydanda Yayınlandı

Kutlamalar sırasında Emevi Meydanı’na kurulan dev ekranlarda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın ulusa sesleniş konuşması yayınlandı. Şara’nın birleşme ve yeniden inşa vurgusu yaptığı konuşma, meydanda bulunan kalabalıktan yoğun destek gördü. Program boyunca sık sık Gazze’ye destek sloganları atıldı.

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Kutlamalara katılımın yüksek olması sebebiyle, güvenlik güçleri meydan ve çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri uyguladı. Gün boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.