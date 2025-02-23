Trump, Ukrayna'ya yapılan ABD yardımlarına da değinerek, Ukrayna'dan ABD'nin çıkarlarını talep etti. Trump, Kiev yönetiminden "ABD'nin Ukrayna'ya verdiği parayı telafi edebilmek için nadir topraklar, petrol ve kıymetli mineraller alabileceğimiz her şeyi istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Trump, savaşın üç yıl önce başladığını ve ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya 350 milyar dolar harcadığını belirtti. Eski Başkan Joe Biden’ı eleştirerek, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı" dedi. Ayrıca, Ukrayna ile bir anlaşmaya oldukça yakın olduklarını ve şu ana kadar yaşananların "korkunç bir durum" olduğunu ifade etti.

Trump, ABD medyasını da hedef alarak, MSNBC'yi "Demokrasi için bir tehdit" ve CNN'i "zavallı" olarak nitelendirdi. New York Times ve Washington Post'un artık kimse tarafından okunmadığını iddia eden Trump, bu medya organlarının yalan haber yaymakla suçladı.

CPAC 2025’teki konuşmasında Trump, ABD dış yardımlarını koordine eden USAID kurumunun "sol eğilimli dolandırıcılar" tarafından yönetildiğini öne sürdü ve bu kurumun sona erdirildiğini, binasının Gümrük ve Sınır Devriyesine devredildiğini açıkladı.

Trump ayrıca, cinsiyet değiştirenlerin kadınlarla birlikte spor müsabakalarına katılmalarını eleştirerek, bunun "hoş olmadığını" ifade etti. Konuşmasında, eski başkan Joe Biden’a yönelik eleştirilerini yineledi ve son seçimlerdeki zaferine dikkat çekti.