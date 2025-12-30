Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkisine vurgu yaparak, Türkiye-İsrail hattında sorun yaşanmayacağını ifade etti.

FLORIDA (İHA) – ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, basın mensuplarının Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili sorusuna, “Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum ve hepinizin bildiği gibi Erdoğan benim çok iyi bir arkadaşımdır. Erdoğan’a inanıyorum ve saygı duyuyorum” dedi. Trump, Netanyahu’nun da Erdoğan’a saygı duyduğunu belirterek, “Netanyahu da Erdoğan’a saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye-İsrail hattında sorun olmayacak”

Türkiye ile İsrail arasında olası bir gerilim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Trump, iki liderle de yakın ilişkilerinin bulunduğunu vurguladı. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile kimsenin yapamayacağı şeyler yaptığımı gördünüz. Bir sorun yaşamayacağız” diye konuştu.

“Suriye’de kötü liderin ortadan kaldırılmasına Erdoğan yardımcı oldu”

Suriye’deki gelişmelere de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik bir rol oynadığını savundu. Trump, “Suriye’nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten övgü hak ediyor” dedi.

Trump, Netanyahu’nun da bu değerlendirmeye katıldığını ifade ederek, Erdoğan’ın Suriye’deki rolü nedeniyle büyük takdiri hak ettiğini söyledi.

“Yeni Suriye Devlet Başkanı güçlü bir lider”

Trump, Suriye’deki yeni döneme ilişkin açıklamasında ise, “Yeni Suriye Devlet Başkanı’na saygı duyuyorum. Çok güçlü bir adam ve Suriye’de buna ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. Trump, İsrail ile Suriye arasında da ilerleyen süreçte olumlu bir tablo oluşacağını düşündüğünü belirtti.

İran, Hamas ve Batı Şeria mesajları

Trump, İran’ın bölgedeki etkisinin önemli ölçüde azaldığını savunarak, “İran’ın yeniden güçlenmesine izin veremeyiz” dedi. Hamas’ın silahsızlandırılması için “çok kısa bir süre” verileceğini açıklayan Trump, aksi durumda ağır sonuçlar olacağını ifade etti.

Batı Şeria konusunda Netanyahu’ya güvendiğini belirten Trump, “Netanyahu doğru olanı yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

Abraham Anlaşmaları ve FED açıklaması

Trump, Abraham Anlaşmaları’nın genişletileceğini ve Suudi Arabistan’ın da bir noktada bu anlaşmaları imzalayacağını söyledi. Açıklamalarının sonunda FED Başkanı Jerome Powell’ı da eleştiren Trump, “FED Başkanı istifa etmelidir” dedi.

Netanyahu’dan Trump’a prestijli ödül

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump’a övgü dolu sözlerle teşekkür ederek, İsrail’in en prestijli ödüllerinden birinin Trump’a verileceğini açıkladı.