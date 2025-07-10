Liberya’nın İngilizce konuşan Boakai’si, ülkesinin ABD ile olan tarihî bağlarını vurgulayan etkileyici bir konuşma yaptı. Trump ise bu konuşmadan o kadar etkilendi ki, “Bu kadar güzel İngilizceyi nerede öğrendiniz?” diye sordu. Boakai, gülümseyerek “Liberya’da” cevabını verince, Trump şaşkınlığını gizleyemedi:

“Liberya’da mı? Ne ilginç... Bu masada sizin kadar iyi İngilizce konuşamayanlar var!”

Ancak asıl gaf burada: 1822 yılında özgür siyah Amerikalılar tarafından kurulan ve resmi dili İngilizce olan Liberya’nın devlet başkanının İngilizce konuşmasına şaşırmak, diplomatik bilgi eksikliğinin tarihi bir örneği olarak kayıtlara geçti.