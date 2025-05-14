ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyareti için geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını tamamladı. Başkan Trump, Orta Doğu turunun ikinci ayağı Katar'a gitmek üzere Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na geçti. Trump'ı havalimanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman uğurladı. Katar'ın başkenti Doha'ya doğru havalanan uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, yarın Ukrayna savaşıyla ilgili planlanan görüşmeler için Türkiye'ye gitmesinin "mümkün" olduğunu ima etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyleyen Trump, "Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Benim orada (İstanbul'da) olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Çok yoğun bir durumumuz var. Bu, çok sayıda hayat kurtarmak ve geri dönmek için bunu yapmayacağım anlamına gelmiyor. Ben orada olmazsam o (Putin) orada olur mu bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.



"Suriye lideri genç, çekici ve sert bir adam"

Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesine de değindi. Görüşmenin "harika" geçtiğini belirten Trump, "(Eş-Şara) Genç, çekici bir adam. Sert bir adam. Güçlü bir geçmişi var. Çok güçlü bir geçmişi var. Savaşçı" şeklinde konuştu. Trump, "Ülkeyi bir arada tutma konusunda gerçek bir şansı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, kendisi ona karşı çok dost canlısı. İyi bir iş yapma şansı olduğunu düşünüyor. Parçalanmış bir ülke. Bence bunu başaracak potansiyele sahip, o gerçek bir lider. Bir hücuma öncülük etti ve oldukça şaşırtıcı" dedi.

Trump ayrıca, Suriye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek amacıyla İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını düşündüğünü söyledi. Trump, "Bence kendilerini düzeltmeleri gerekiyor. Ona (eş-Şara'ya), 'Umarım düzeldiğinde sen de katılırsın' dedim. 'Evet' dedi. Ama yapacakları çok iş var" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararını duyurmadan önce bu konuda İsrail'e bilgi verdiklerini belirterek, "Onlara bunu yapacağımızı söyledik" dedi.