İsrail ile İran arasındaki çatışmaların 5. gününde yaptığı değerlendirmede Trump, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine “çok yakın” olduğunu belirterek, “Bu programın ABD’nin olası müdahalesinden önce ortadan kaldırılmasını umuyorum” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran’ın nükleer çalışmalarına “gerçek bir son” verilmesini şart koşarken, diplomasi kapısını da tamamen kapatmadı. Trump, Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ya da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in İran’la olası müzakereler için görevlendirilebileceğini söyledi. Ancak bu kararın Washington’a dönüşteki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

Trump, İran'a yönelik olası saldırılar konusunda ise net konuştu: “Halkımıza bir zarar gelir ya da askerlerimize yönelik bir tehdit olursa, çok sert karşılık veririz” uyarısında bulundu.

İsrail'in İran’a yönelik operasyonlarını değerlendiren Trump, saldırıların süreceğinin sinyalini verdi. “Önümüzdeki 2 gün içinde neler olacağını göreceksiniz. Şimdiye kadar kimse yavaşlamadı” diyen Trump, bölgede tansiyonun daha da artabileceğini ima etti.

Tahran halkına yapılan tahliye çağrısının, sivillerin güvenliği için yapıldığını belirten ABD Başkanı, krizin insani boyutuna da dikkat çekti. Ancak diplomasiye şans tanıyıp tanımayacağı sorusuna, “İran ile şu an müzakere havasında değilim” şeklinde yanıt vererek olası barış zeminini şimdilik uzak bir ihtimal olarak gösterdi.

Trump’ın bu açıklamaları, Orta Doğu’daki gerilimin yeni bir boyut kazanabileceğine işaret ediyor. ABD yönetiminin, İran’a karşı daha sert bir tutum benimsediği gözlenirken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler hem diplomatik hem de askeri anlamda kritik önem taşıyor.