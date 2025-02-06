Leavitt, "Başkan henüz böyle bir taahhütte bulunmadı. Başkan, Filistinliler ve bölgedeki tüm insanlar için bölgede gerçek ekonomik kalkınma sağlamak ve Gazze'yi yeniden inşa etmeye hazır. Başkan Trump, burada tüm insanların barış içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturmak istiyor. Kendisi başlı başına bir barış yapıcıdır," dedi.

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Ayrıca, Leavitt, Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" şeklindeki ifadesinin, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin bölgenin yeniden inşası için geçici olarak yer değiştirmelerinin gerektiği anlamına geldiğini savundu.