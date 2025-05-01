“Ekonomideki Çöküş Biden’dan Kaldı”

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz tabloyu eski Başkan Joe Biden’a yükleyen Trump, “Bu rakamlar bana ait değil, Biden’ın ekonomi politikalarının sonucu. Ülkeyi enkaz halinde devraldım” diyerek Biden yönetimini sert dille eleştirdi. Borsada yaşanan düşüşlere dair yöneltilen soruya ise “İtibar da istemem, itibarsızlık da. Karmaşa miras aldım” sözleriyle yanıt verdi.

Yargı Sistemine Eleştiri

Trump toplantının başında adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bazı yargıçlar, bilinen katillerin sınır dışı edilmesinden hoşlanmıyor. Sorunlarının ne olduğunu anlamıyorum” dedi. ABD’de hukukun suçluları değil, halkı koruması gerektiğini vurgulayan Trump, yargı sistemindeki eksiklikleri gündeme taşıdı.

“Harvard Halkı Dolandırıyor”

Üniversiteleri de eleştiren Trump, Harvard Üniversitesi’ni hedef alarak, “Büyük miktarda para alıp halkı dolandırıyorlar. Ülkemizin en kötü belediye başkanlarından Blasio ve Lori Lightfoot’u işe alıp servet ödüyorlar” ifadelerini kullandı.

Çin ve Ukrayna Mesajları

ABD-Çin ticaret savaşına değinen Trump, yüzde 145 oranındaki gümrük tarifelerinin etkili olduğunu vurguladı. “Başkan Xi’yi severim ama adil olmadıkları sürece bu böyle sürecek” diyen Trump, Çin’e yönelik ekonomik baskının süreceği mesajını verdi.

Ukrayna ile değerli madenler üzerine yapılması planlanan anlaşmaya da değinen Trump, “Karmaşık ve pahalı bir anlaşma istemiyoruz. Ukrayna için sahada ABD varlığı olacak. Umarım saygı gösterirler” açıklamasında bulundu. Hazine Bakanı Scott Bessent ise anlaşmanın imzaya hazır olduğunu, Ukrayna tarafının son dakika değişiklikleriyle süreci uzattığını belirtti.

Kanada ve İran Açıklamaları

Kanada Başbakanı Mark Carney’in kendisini arayarak seçim zaferini kutladığını aktaran Trump, Carney’in önümüzdeki hafta Beyaz Saray’a geleceğini söyledi.

İran’a yönelik enerji yaptırımlarının da genişletileceğini belirten Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile bağlantılı 7 şirket ve 2 geminin yaptırım listesine alındığını açıkladı. Rubio, “Artık dünya için değil, ABD için iyi olan üzerinden politika yapıyoruz” diyerek yeni dış politikanın önceliklerini ortaya koydu.

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Eğitim Bakanı Linda McMahon ise bakanlıkta personel sayısının yüzde 50 oranında azaltıldığını ve yapay zeka uygulamaları sayesinde daha verimli bir yapıya geçildiğini belirtti. McMahon, Başkan Trump’tan “eğitim başkanı” olarak anılmak istediğini de esprili bir dille ifade etti.

Trump yönetimi, bu toplantıyla birlikte hem iç hem dış politikada yeni adımların ve keskin dönüşlerin sinyallerini verdi. Özellikle Çin ve İran’a yönelik sert duruş, önümüzdeki süreçte küresel ticaret dengeleri üzerinde belirleyici olacak gibi görünüyor.