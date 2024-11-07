Dünyanın en zengin 10 kişisinin Çarşamba günü yaklaşık 64 milyar dolar kazandığını tahmin ediliyor. Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, servetine 26,5 milyar dolar ekleyerek en büyük artışı kaydetti ve şu anda serveti 290 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Trump'ın kampanyasının önde gelen destekçisi, CEO'su Musk, yüzde 13 hisseye sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki artıştan faydalandı.

Kazançlar, Amazon'dan Jeff Bezos, Facebook'un ana şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Apple'dan Tim Cook gibi teknoloji iş liderlerinin Trump'ı seçim zaferinden dolayı alenen tebrik etmeleriyle geldi.

İlk 10'daki kazançların çoğu, yatırımcıların düşük vergi ve düzenlemesiz bir politika platformu beklemesiyle Çarşamba günü ABD hisselerinde yaşanan artıştan kaynaklandı.

Diğer karlı çıkanlar, Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ve 230 milyar dolarlık servetine 7 milyar dolar ekleyen Bezos ve tarihsel olarak Cumhuriyetçi bir destekçi olan yazılım şirketi Oracle'ın başkanı Larry Ellison'dı ve servetini yaklaşık 10 milyar dolar artırarak 193 milyar dolara çıkardı.

Serveti artan ilk 10'un diğer üyeleri arasında Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer ve Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin yer aldı.

Öte yandan Trump, Eylül ayında seçimi kazanırsa arama şirketine karşı cezai kovuşturma başlatması için adalet bakanlığına talimat vermekle tehdit ettikten sonra, seçim yolunda Google'a olan hayal kırıklığını da dile getirdi. Google'ın kendisi hakkında olumsuz haber makaleleri yayınladığını ancak rakibi Kamala Harris hakkında hiçbir şey yayınlamadığını iddia etti. Google bu iddiayı reddetti.

Zuckerberg'in serveti 81 milyon dolar azalsa da hala 202 milyar dolar değerinde bulunuyor. Girişimci, Ağustos ayında seçilmiş başkanın 2020 seçimlerinde kendisine karşı komplo kurduğu iddiasıyla onu ömür boyu hapse atmakla tehdit etmesinin ardından Trump'ın öfkesini üzerine çekti.

Aracı kurum Finalto'nun baş analisti Neil Wilson, ABD hisselerinin Çarşamba günü Trump'ın "Amerika'yı tekrar harika yap" sloganına ve yatırımcıların Trump'ın net bir zaferinin ardından hisse satın alması nedeniyle yükseldiğini söyledi.

Wilson "Bu, daha düşük vergiler, bankalar, enerji ve teknoloji gibi daha geniş bir sektör yelpazesinde düzenlemelerin kaldırılması ve seçim sonucunun temiz ve tartışmasız olması gerçeğiyle ilgili büyük, refleksif bir rahatlama tepkisi idi. Kırmızı dalga sonucu her Amerikan kapitalistinin tercih edeceği bir sonuçtu ve seçime girerken hiçbir şekilde kesinlik kazanmıyordu, bu yüzden tepki belirleyici oldu." dedi.