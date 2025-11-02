Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada orta alanda topla buluşan Mendes’in ceza sahasına yaptığı ortada Furkan’ın şutunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada sol kanattan Opoku’nun ceza sahası içine yerden pasında Onugkha’nın şutunda top az farkla auta çıktı.
19. dakikada Szalai’nin ortasında ceza sahası sağ çaprazında Winck’in şutunda top filelere gitti. 1-1
32. dakikada Mendes’in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Denswil kafayla topu ağlara yolladı. 2-1
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan, Opoku, Furkan, Mendes, Mane, Onugkha
Yedekler: Bilal, Deniz, Abdulsamet, Bennasser, Mehmet Eray, Burak, Yiğit Emre, Tuci, Kayra, Nurettin
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Cem, Baldursson, Fall, Yusuf, Gueye
Yedekler: Ali, Ege, Arous, Atakan, Ali Yavuz, Ouanes, Espinoza, Kubilay, Taylan, Emre
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Furkan (dk. 12), Denswil (dk. 32) (Kayserispor), Winck (dk. 19) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Baldursson (Kasımpaşa)