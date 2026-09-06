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6. dakikada Saba'nın sağ taraftan ayak dışıyla verdiği pasta ceza sahası girişinde topla buluşan Diagne'nin içeri girip sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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