Trafik Zabıtası ve Yetki Alanları Genişliyor

Teklife göre, otoyollardan sorumlu trafik zabıtası, İçişleri Bakanı’nın uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki uzman erbaşlar ve diğer personel de trafik hizmetlerinde görev alabilecek.

Araç Tescil Süresi 3 İş Günü ile Sınırlanıyor

Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlar için satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil şartı getiriliyor. Trafikten çekildiği halde kullanılmaya devam edilen araçlar için uygulanacak idari para cezası artırılıyor; ayrıca bu araçlar için çekildikleri tarihten itibaren motorlu taşıt vergisi de tahsil edilecek.

Plaka Oynamalarına Rekor Cezalar

Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde yapılan değişikliklere ağır yaptırımlar geliyor. Bu tür değişiklik yapanlara 140 bin TL para cezası ve 30 gün trafikten men cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde ikinci kez tespiti durumunda ceza 280 bin TL’ye çıkacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek.

Ticari Araçlara Takograf ve Hız Sınırlayıcı Zorunluluğu

Belediye sınırları içinde çalışan ticari kamyon, çekici ve otobüs türü araçlara takograf kullanımı zorunlu hale geliyor. Ayrıca minibüs ve kamyonlar dahil olmak üzere birçok araca hız sınırlayıcı cihaz zorunluluğu getiriliyor. Bu cihazlarla oynanması durumunda hem ceza artırılacak hem de sürücü belgesi geçici olarak geri alınacak.

Ehliyetsiz Araç Kullanana 200 Bin TL Ceza

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin TL, sürücü belgesi mahkeme ya da savcılık kararıyla geçici olarak geri alınmış kişilerin araç kullanması halinde ise 200 bin TL’ye varan ceza uygulanacak.

Ağır Vasıtalara Şerit Zorunluluğu

Kamyon, çekici ve tankerlerin çok şeritli yollarda hangi şeritleri kullanabilecekleri belirlenecek. Bu kurallara uymayanlara para cezası ve trafikten men cezası geliyor.

Tehlikeli Sürüşe Geçit Yok

Ters yönde araç kullanma, ani şerit değiştirme (makas atma), trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit ihlalleri gibi davranışlara ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Bu ihlallerde sürücü belgeleri geçici olarak geri alınacak, araçlar ise trafikten men edilecek.

Uyuşturucu ve Alkole Karşı Sıfır Tolerans

Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara 150 bin TL ceza verilecek ve sürücü belgesi tamamen iptal edilecek. Alkollü araç kullanma durumunda ise ceza miktarları artıyor:

İlk ihlalde 25 bin TL ve 6 ay ehliyet geri alma,

İkinci ihlalde 50 bin TL ve 2 yıl ehliyet geri alma,

Üç ve üzeri ihlalde 150 bin TL ve 5 yıl süreyle ehliyetin geri alınması öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile Ticaret İddialarına Sert Yalanlama

Ticari Araç Sürücülerine Süre Takibi

Ticari araç sürücülerinin günlük taşıt kullanma süresini aşmaları durumunda cezalar kademeli olarak artırılıyor. Sürenin bir saate kadar aşılması bin TL, bir saatten fazla aşılması ise 3 bin TL ceza ile sonuçlanacak. Günlük toplam kullanım süresinin ihlali halinde cezalar 10 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Hız İhlallerine Geniş Cezai Yelpaze

Yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücülere, ihlalin derecesine göre 2 bin TL ile 30 bin TL arasında para cezası uygulanacak.