AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otoyollarda 140 kilometre hızla seyredilen kesimlerde ölümlü kazaların yaşanmadığına dikkat çekildi. Buna karşın, 60-90 kilometre hız sınırının uygulandığı meskun mahal ve şehir içi yollarda ani manevra, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle ciddi kazaların meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, Türkiye’de her yıl ortalama 6 bin 350 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu ölümlerin büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını ifade etti. Özellikle ani hız değişimlerinin yaşandığı yerleşim alanlarında sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetimlerin artırılması planlanıyor.

Cezaların yüksek olması kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılaşmazken, asıl sorunun hız limitlerinin uygulanabilirliği ve sürücü alışkanlıkları olduğuna dikkat çekiliyor. Kurulan komisyon, bu çerçevede cezaların caydırıcılığını koruyarak daha adil bir dağılım yapılması ve teknolojik denetim sistemlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütecek.

Yeni düzenlemelerin önümüzdeki aylarda kamuoyuna duyurulması ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.