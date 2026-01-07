Türkiye’nin 2025 yılı ihracat ve ithalat rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Ahmet Kazaz, Trabzon ekonomisinin ülke ortalamasının gerisinde kaldığını ifade etti.

Türkiye genelinde mal ihracatının yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Kazaz, Trabzon’un ihracatının ise 2024 yılına göre yüzde 22,4 düşüş yaşayarak 2025’te 1 milyar 73 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Kazaz, bu düşüşte fındık ihracatındaki gerilemenin önemli bir payı olduğunu vurguladı.

“Demografik yapı da risk sinyali veriyor”

Trabzon’un yalnızca ekonomik değil, demografik açıdan da alarm verdiğini dile getiren Kazaz, şehrin mevcut durumunu “freni patlamış bir kamyonun yokuş aşağı ilerlemesine” benzetti. Türkiye genelinde nüfus artışı sürerken Trabzon’da nüfusun azaldığını belirten Kazaz, genç nüfusun şehirden göç etmesi, emekli nüfusun artması ve çalışan sayısındaki düşüşün tabloyu daha da ağırlaştırdığını söyledi.

“Büyük firma sayısında geride kaldık”

Türkiye genelinde yapılan Birinci ve İkinci 500 Büyük Firma Araştırmalarına da değinen Kazaz, 2024 verilerine göre Trabzon’un yalnızca 3 firma ile listelerde yer alabildiğini kaydetti. Samsun’un 13, Ordu’nun 8 ve Giresun’un 5 firma ile Trabzon’un önünde olduğunu belirten Kazaz, bu durumun sanayi ve üretim yapısının yeniden ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

“Trabzon’un güçlü avantajları var”

Tüm olumsuz tabloya rağmen Trabzon’un önemli avantajlara sahip olduğunun altını çizen Kazaz, kentin iklim değişikliği, su kaynakları ve deprem riski açısından avantajlı bir coğrafyada bulunduğunu söyledi. Üniversiteler, lojistik konum, fiber altyapı ve güçlü diaspora yapısının Trabzon’un potansiyelini artıran unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

“Şehrin geleceği için ortak akıl şart”

Trabzon’un bütüncül bir kalkınma modeline ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kazaz, tüm paydaşların ortak akıl ve takım bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

“Şehrin reçetesi bireysel öngörülerle değil, kolektif bir vizyonla hazırlanmalıdır. Kadim şehir Trabzon’un bu eksi gidişine hep birlikte ‘dur’ demeliyiz. Unutulmamalıdır ki, yönü olmayanın yolu olmaz” diyen Kazaz, belirlenen yol haritası doğrultusunda herkesin kendi sorumluluk alanında adım atmasının önemine dikkat çekti.