Türkiye’nin hamsi ihracatı, 2025 yılı verilerine göre ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldı. Özellikle gurbetçi nüfusun yoğun olduğu Belçika, Fransa ve Almanya, Türk hamsisine en fazla talep gösteren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Son açıklanan ihracat istatistikleri, hamsinin yalnızca iç piyasada değil, uluslararası pazarda da önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu ortaya koydu. Avrupa’nın yanı sıra ABD, Kanada ve Birleşik Krallık da Türk hamsisinin ihraç edildiği ülkeler arasında yer aldı.

21 Ülkeye 16,1 Milyon Dolarlık Hamsi İhracatı

2025 yılı Ocak-Aralık dönemini kapsayan süreçte Türkiye’den 21 ülkeye toplam 4 milyon 39 bin 477 kilogram hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 16 milyon 172 bin 978 dolar döviz girdisi sağlandı.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise 3 milyon 353 bin 217 kilogram hamsi ihracatı karşılığında 15 milyon 147 bin 738 dolar gelir elde edilmişti.

Ülke bazında değerlendirildiğinde, Belçika 4 milyon 787 bin 912 dolar ile ilk sırada yer aldı. Belçika’yı 4 milyon 594 bin 218 dolar ile Fransa, 2 milyon 207 bin 522 dolar ile Almanya takip etti. En düşük ihracat ise 444 dolar ile Suriye’ye gerçekleştirildi.

Trabzon’dan Hamsi İhracatına Önemli Katkı

Hamsi ihracatında Trabzon’un Türkiye genelindeki payı dikkat çekti. Kentten yapılan ihracatta da Avrupa ülkeleri ön plana çıktı. Miktar ve gelir bazında ihracatın istikrarlı bir seyir izlediği belirtildi.

2025 yılında Trabzon’dan 8 ülkeye 231 bin 426 kilogram hamsi ihraç edilerek 662 bin 115 dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yıl aynı dönemde ise 5 ülkeye 98 bin 715 kilogram hamsi karşılığında 417 bin 225 dolar gelir elde edilmişti.

Trabzon’dan yapılan hamsi ihracatında 415 bin 428 dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık 79 bin 735 dolar, Ukrayna ise 54 bin 200 dolar ile Almanya’yı izledi.

Hamsi Bolluğu İhracata Yansımadı

Bu sezon denizlerde yaşanan hamsi bolluğuna rağmen, ihracat rakamlarında sınırlı artış görülmesi dikkat çekti. Sektör temsilcileri, lojistik maliyetler ve pazar koşullarının ihracat üzerindeki etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.