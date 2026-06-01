Akçakale'den başlayarak Araklı'ya kadar uzanacak toplam 48 kilometrelik güzergâh, özellikle doğu-batı yönündeki transit trafiğe alternatif oluşturacak. Böylece şehir merkezindeki trafik yükünün hafifletilmesi ve ulaşım sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin kentin yaklaşık 30 yıldır gündeminde olduğunu belirterek, ilk etapta yapımı süren 16,5 kilometrelik Akçakale-Yıldızlı kesiminin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Mevcut çalışmaların olumlu seyrettiğini ifade eden Genç, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde söz konusu bölümün üç yıl içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sahada yedi farklı tüp tünelde eş zamanlı çalışmalar yürütülürken, viyadük imalatları da hızla devam ediyor. Yıldızlı ve Akçaköy bölgelerindeki vadiler ile Düzköy yolu üzerindeki Adacık Vadisi'nde inşa edilen viyadükler, projenin önemli mühendislik yapıları arasında yer alıyor.

Projenin yalnızca ulaşımı rahatlatmayacağını vurgulayan Genç, Trabzon'un yıllardır sahil bandında yoğunlaşan yerleşim yapısının dengelenmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Güney aksında yeni yaşam ve gelişim alanlarının oluşmasına imkân tanıyacak proje, şehir planlaması açısından da stratejik önem taşıyor.

Öte yandan Ortahisar'dan Araklı'ya kadar uzanacak ikinci etap için proje ve planlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı bu etapta da yapım sürecinin başlamasıyla birlikte Güney Çevre Yolu'nun tüm hat boyunca Trabzon'un ulaşım ağında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Tamamlandığında Trabzon'un en büyük ulaşım yatırımlarından biri olacak Güney Çevre Yolu, hem transit geçişleri şehir merkezinin dışına taşıyacak hem de kentin gelecekteki büyüme ve gelişimine yön verecek önemli projeler arasında yer alacak.