Trabzon’un en çok tartışılan ulaşım yapılarından biri olan Reşadiye Viyadüğü ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Yıllardır gündemde olan viyadüğün kaldırılması konusunda net bir tavır ortaya koyan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hazırlanan raporların ilgili bakanlığa gönderildiğini ve sürecin hızla başlayacağını duyurdu.

“Her şeyi doğru yaptık demedik; hatalar oldu”

Viyadük konusunda öz eleştiride bulunan Başkan Genç, geçmişte verilen bazı kararların yanlış olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Reşadiye Viyadüğü ile ilgili değerlendirmemi en başından beri bir öz eleştiri olarak yaptım. Her şeyi doğru yaptık demedik; bazı hatalı kararların olduğunu kabul ettik. Mevcut yeni durumlar nedeniyle kavşağın mutlaka kaldırılması gerektiğini uzun süredir ifade ediyoruz."

Trafik ve yaya güvenliği riski büyüdü

Genç, bölgenin güncel yapısına dikkat çekerek viyadüğün artık şehir siluetine ve güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.

Pazarkapı Camii, duraklar, üniteler ve Avrasya Pazarı gibi yoğun kullanım alanlarının toplandığı bölgede viyadükten hızla inen araçların hem trafik akışını hem de yaya güvenliğini olumsuz etkilediğini belirten Genç, bu nedenle raporlamanın tamamlanarak bakanlığa sunulduğunu ifade etti.

Kirişler kullanılabilecek, kolonlar dolguya uygun

Viyadüğün tamamen yıkılması sürecinde ortaya çıkacak malzeme kullanımına da değinen Başkan Genç, Karayolları ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığını söyledi.

"Hem ayrı bir mali zarar oluşmaması hem de kaynakların verimli kullanılması adına büyük kirişlerin yeniden değerlendirilebileceği, kolonların ise dolgu malzemesi olarak kullanılabileceği yönünde olumlu görüş aldık.”

Çalışmalar kısa sürede başlayacak

Bakanlığın da Trabzon’un bu talebiyle aynı doğrultuda düşündüğünü belirten Genç:

"Şehrin ortak görüşü doğrultusunda hazırladığımız rapor ve yazıları bakanlığımıza ilettik. İnşallah süreci en kısa zamanda başlatacağız." dedi.

Trabzon’da uzun süredir tartışma konusu olan viyadüğün geleceğinin birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.