Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan yeni atama listesinde çeşitli bakanlık ve kurumlarda önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Birçok Kurumda Görev Değişikliği

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında yapılan diğer atamalar şöyle:

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı. Yerine ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olan Fatih Ekmekçi getirildi. İsrail ordusu Suriye’yi vurdu: Beyt Cinn’de saldırı! En az 2 ölü, çok sayıda yaralı İçeriği Görüntüle

Kültür ve Turizm Bakanlığında Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan 7 müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi.

Sağlık Bakanlığında 2 yeni müfettiş ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Humman Şen görevlendirildi.

Atamalar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bugün yayımlanan atama kararlarıyla birlikte devlet kurumlarında üst düzey görev değişiklikleri resmiyet kazanmış oldu. Yeni görevlendirilen isimlerin önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.