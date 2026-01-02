Erzurum’da köklü bir gelenek haline gelen 1001 Hatim programlarının ikincisi, Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Dadaşkent Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay, merkez ilçe müftüleri, müftülük çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programda, camiyi dolduran vatandaşlar salavatlar, tekbirler ve dualarla manevi bir atmosfer yaşadı. Din görevlileri Fakirullah Kaçar, Abdulcebbar Kop, Nur Muhammed Coşkun ve Süleyman Daşbaşı tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetleri geceye ayrı bir bereket kattı.

Kur’an’ın kutlu sesiyle coşan gönüller, yapılan dualarla sükûnet bulurken, 1001 Hatim geleneğinin Erzurum’daki birlik ve beraberliğe katkısı bir kez daha gözler önüne serildi. Program, katılımcıların manevi huzurla camiden ayrılmasıyla sona erdi.