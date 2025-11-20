Bahadır Eren, 15 yılı aşkın veri odaklı stratejik yönetim ve analitik süreç deneyimiyle TP Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayacak.

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Bahadır Eren, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile Executive MBA yüksek lisanslarını tamamladı. Kariyerine araştırma analisti olarak başlayan Eren, müşteri deneyimi sektöründe planlama, raporlama ve stratejik veri analizleri alanlarında farklı görevler üstlendi. TP Türkiye’ye İşgücü Planlama ve Raporlama Müdürü olarak katılan Eren, İşgücü Planlama, Raporlama ve İş Zekâsı Direktörü olarak görev yaptı. EMEA Bölgesi İş Zekâsı Direktörü rolünü üstlenen Eren, son olarak İnsan Kaynakları, İşgücü Yönetimi ve İş Zekâsından sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

COPC ve Lean Six Sigma Black Belt sertifikalarına sahip olan Bahadır Eren, evli ve iki çocuk babasıdır.