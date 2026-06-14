Hatay'ın verimli tarım arazilerinde hasat dönemi hız kazanırken, pazara sunulan ürün miktarındaki artış sebze ve meyve halinde fiyatların gerilemesine neden oldu. Özellikle domateste son iki aydır devam eden düşüş trendi, üreticiler ve komisyoncular tarafından yakından takip ediliyor.

Antakya Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Semih Balon, fiyatlardaki düşüşün temel nedenleri arasında hava koşullarının düzelmesi, üretimin artması ve talebin azalmasını gösterdi. Hatay’ın üretim bölgesi olması nedeniyle havaların ısınmasıyla birlikte ürün miktarının hızla arttığını belirten Balon, çevre illerden gelen ürünlerin de arzı yükselttiğini ifade etti.

Balon, daha önce farklı şehirlerden gelen tüccarların da artık kendi bölgelerinde üretimin başlamasıyla Hatay’a olan ilgisinin azaldığını belirterek, halde ürünlerin kısa sürede satılması gerektiğini, sıcak hava nedeniyle bekleyen ürünlerde kalite kaybı yaşandığını söyledi. Bu durumun da fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden olduğunu vurguladı.

Hal esnafı Sahmi Pahalı ise domates fiyatlarının kısa süre içinde kilogram başına 70 TL’den 15 TL’ye kadar gerilediğini belirtti. İhracatın yetersiz olması ve kooperatifleşmenin bulunmamasının üreticinin elini zayıflattığını ifade eden Pahalı, bu yıl iklim koşullarının ürün kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Aşırı sıcaklar ve yağışların domateslerde kalite kaybına yol açtığını söyleyen Pahalı, ürünlerin başka illere ve pazarlara gönderilmesinde zorluk yaşandığını belirtti. Kalite düşüklüğünün de fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu kaydetti.

Üretimdeki artış ve pazardaki arz fazlası nedeniyle Hatay’da domates fiyatlarının önümüzdeki dönemde de düşük seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Ancak üreticiler, artan maliyetler karşısında fiyatların bu kadar gerilemesinin gelirlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.