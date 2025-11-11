Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan **“Yüzyılın Konut Projesi”**ne ilk günde 936 bin 159 vatandaşın başvurduğunu açıkladı.

Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek proje için başvurular dün başlamıştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ev sahibi oluyor!

Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı.

Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi.

Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz.”

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği proje kapsamında, uygun ödeme koşullarıyla dar gelirli vatandaşlara konut sahibi olma imkânı sunulacak.

11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla T.C. kimlik numarasının sonu “2” ile biten vatandaşlar başvurularını yapabiliyor. Başvurular 10-19 Kasım tarihleri arasında alınacak ve ilk beş gün kimlik numarası son hanesine göre sırayla gerçekleştirilecek.

TOKİ Başvuruları Başladı: Kimlik Numarasına Göre Takvim İşliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci 10 Kasım’da başladı.

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvime göre:

10 Kasım: Sonu “0” olanlar

11 Kasım: Sonu “2” olanlar

12 Kasım: Sonu “4” olanlar

13 Kasım: Sonu “6” olanlar

14 Kasım: Sonu “8” olanlar

başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise sistem tüm vatandaşlara açık olacak.

Başvurular 19 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

TOKİ Başvuru E-Devlet Ekranı Açıldı

Vatandaşlar başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden “TOKİ Sosyal Konut Başvurusu” ekranından yapabiliyor.

Ayrıca T.C. Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru sırasında sistemin verdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla 5.000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekiyor.

Şehit yakını ve terör malulü vatandaşlardan başvuru ücreti alınmayacak.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları tutarı geri alabilecek.

TOKİ Başvuru Şartları 2025

TOKİ tarafından belirlenen yeni kriterlere göre sosyal konut başvurusunda bulunacak vatandaşların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması, Başvuru yapılan il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet etmesi, Başvuru sahibi, eşi ve çocukları adına 24 Ekim 2025 itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması, Aylık hane halkı gelirinin İstanbul için 145.000 TL, diğer iller için 127.000 TL’yi geçmemesi, Daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olması.

Ayrıca deprem bölgesinde yer alan 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) için ikamet veya nüfus kaydı şartı aranıyor.

Kimler TOKİ 500 Bin Konut Projesine Başvurabilir?

Projeye;

Emekliler,

18-30 yaş arası gençler,

En az 3 çocuklu aileler,

Şehit aileleri ve gaziler,

Engelli vatandaşlar

kendi kategorilerinde başvuruda bulunabiliyor.

“Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisinde konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmayacak.

TOKİ Başvuru Ücreti Ne Kadar, Ne Zaman İade Edilecek?

2025 TOKİ başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi.

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından bu tutarı başvuru yaptıkları banka üzerinden geri alabilecekler.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Konut Tipleri

Projede 1+1 ve 2+1 daire tipleri bulunuyor.

Evlerin ödeme planı düşük taksitli, sabit faizli ve 240 ay vadeli olarak uygulanacak.

Konut teslimlerinden sonraki ay itibarıyla taksit ödemeleri başlayacak.

Son Başvuru Ne Zaman?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım’da başladı, 19 Kasım 2025 Salı günü sona erecek.

15 Kasım’dan itibaren T.C. kimlik numarasına göre kısıtlama kalkacak ve tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.