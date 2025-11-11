Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl yapılan son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında net asgari ücretin 22 bin 104 liraya çıkarıldığını hatırlatarak, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 oranında artırdık. Bu Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz yeniden toplanacak” dedi.

"Herkesin Mutabık Kaldığı Bir Rakamda Uzlaşılacak"

Yeni asgari ücret belirleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ortak bir noktada buluşacağına inandıklarını ifade etti.

Bakan, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” diyerek, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

2026 Asgari Ücret Belirleme Süreci Başlıyor

Asgari ücretin milyonlarca çalışanı doğrudan etkilediğini hatırlatan Bakan Işıkhan, görüşmelerin Aralık ayında başlayacağını açıkladı. Komisyonun, çalışanların refahını koruyacak adil bir ücret belirlemesi bekleniyor.