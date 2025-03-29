Ücretsiz Şarj Nasıl Yapılır?

Togg T10X sahipleri, Trumore Akıllı Cihazım adımından Trugo şarj işlemlerini başlatarak bedava şarj işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kampanya, araç sahiplerinin bayram boyunca şarj için herhangi bir ücret ödememelerini sağlıyor.

Togg'dan yapılan açıklamada, "Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi" ifadesiyle, Togg'un müşteri memnuniyetine verdiği önemin altı çizildi. Bu fırsat, bayramı daha da özel kılarken, Togg T10X sahiplerine önemli bir avantaj sunuyor.

Togg kullanıcıları, bayram tatilini rahatça geçirebilmek için araçlarını ücretsiz şarj ettirebilecek. Bayram boyunca yollarda Togg'un keyfini çıkarın, şarj için ücret ödemeden gezmeye devam edin!