Türkiye’de gençlerin sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve kişisel gelişim alanlarında da desteklenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle Maxion İnci Jant Grubu tarafından hayata geçirilen ‘Geleceğim Sensin Projesi’, 2016 yılından bu yana Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki MOSTEM (Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) öğrencilerine fırsat eşitliği sunmaya devam ediyor.

Hedef Gençlerin Potansiyelini Ortaya Çıkartmak

Maxion İnci Jant Grubu’nun kaynak ve koordinasyonunu üstlendiği proje, öğrencilerin maddi engellerini burs desteğiyle azaltırken, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir gelişim programı sunuyor.

Programa dahil edilecek öğrencilerin seçim süreci, okul rehberlik birimiyle yapılan değerlendirme görüşmeleri ve okul ziyaretleri aracılığıyla yürütülmekle birlikte, projenin kriterleri, değerlendirme yöntemi ve seçim kararları Maxion İnci Jant Grubu tarafından belirleniyor. Yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanan bu yaklaşım kapsamında sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, ailevi nedenlerle içe kapanmış veya sosyal çevresinde güçlük yaşayan gençlere öncelik tanınıyor.

Programa kabul edilen öğrenciler, 10. sınıftan 12. sınıfa kadar her yıl güncellenen bireyselleştirilmiş bir müfredatla destekleniyor. Eğitimler, profesyonel koçlar tarafından oyunlaştırma ve takım koçluğu metodolojileriyle sunularak öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırıyor ve güçlü bir takım ruhu kazanmalarını sağlıyor.

Maxion İnci Jant Grubu tarafından oluşturulan eğitim programı; özgüven, zaman yönetimi ve kariyer yönlendirme eğitimleri, etkili iletişim, yaratıcı drama etkinlikleri, takım çalışması, robotik kodlama, dayanışma ve ortak hedef oluşturma, kariyer planlama gibi farklı içeriklerden oluşuyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirme görüşmeleriyle öğrencilerin gelişim çizgileri takip ediliyor, gerekli durumda ek destekler sağlanıyor. Böylece gençlerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları amaçlanıyor.

Geleceğim Sensin Projesi, bölgenin genç istihdamını artmasına ve sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının güçlenmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında sunulan müfredat, yerel sanayinin dönüşüm dinamikleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanıyor. Bu yönüyle proje, Manisa ve İzmir’de teknik eğitime erişimi güçlendirirken, sürdürülebilir iş gücü yaratımında önemli bir rol üstleniyor.

“Yalnızca bugünkü eğitim süreçlerine değil, geleceklerine de dokunuyoruz”

Maxion İnci Jant Grubu İnsan Kaynakları ve Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Maxion İnci Jant Grubu olarak gençlerin yalnızca bugünkü eğitim süreçlerine değil, geleceğe dair hayallerine de dokunuyoruz. Gençlerin potansiyeline inanıyoruz ve onların kendine güvenen, üretken, yetkin bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğim Sensin Projesi'ni gelecek nesillere yönelik sorumluluğumuzun bilinciyle kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Topluma Katkı Sağlayan Bireylerin Yetişmesi Amaçlanıyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin yer aldığı projede öğrenciler, ilgi alanlarına ve eğitim aldıkları bölümlere uygun etkinliklere, atölyelere ve gelişim odaklı çalışmalara katılıyor.

Bugüne kadar Geleceğim Sensin Projesi kapsamında toplam 50 öğrenci mezun olurken, bu öğrencilerin 39’u erkek, 11’i kız öğrencilerden oluşuyor. Programa halen 17’si erkek, 7’si kız olmak üzere toplam 24 öğrenci devam ediyor.

Maxion İnci Jant Grubu, “Geleceğim Sensin Projesi’ ile gençlerin kendine güvenen, iletişim becerileri gelişmiş, liderlik potansiyeli yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.