Tek şarjla 623 km’ye varan menzil

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye varan menzile sahip T10F, İstanbul–İzmir arasındaki yaklaşık 480 kilometrelik parkuru tek şarjla tamamladı. Sürüş boyunca araçlar, ortalama 115 km/s hızla ilerleyerek Osmangazi Köprüsü üzerinden Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını takip etti. Konvoy halinde gerçekleştirilen test sürüşü, İzmir Konak’taki Swiss Otel’de son buldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel’de basın mensuplarına teslim edilen 20 adet Togg T10F, yol boyunca hem teknoloji hem konfor özellikleriyle olumlu izlenim bıraktı. Varış noktasında Togg yetkilileri gazetecileri karşıladı ve sürüş deneyimine ilişkin değerlendirmeler toplandı.

“Dünyadaki rakipleriyle yarışacak seviyede”

Aracı deneyimleyen Türkiye Gazetesi Otomobil Yazarı Ali Çelik, T10F’in segmentindeki global rakiplerle mücadele edebilecek güçte olduğunu vurguladı:

“Tek şarjla İstanbul’dan İzmir’e ulaşabildiğimizi görmek çok sevindirici. Almanya satışları da oldukça iyi gidiyor. Alman otomotiv basını, T10F ve T10X’i Mercedes, BMW ve Audi gibi premium markalarla karşılaştırıyor. Aracı yerinde inceleyerek bu değerlendirmeleri doğrulama fırsatı bulduk.”

Toplantıda ayrıca Togg’un genişleyen servis ağı, kısalan bakım süreleri ve kullanıcı memnuniyetini artıran yeni hizmetleriyle ilgili olumlu yorumlar da öne çıktı.

Togg T10F'in Öne Çıkan Teknik Özellikleri